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ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска в 17.17 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:24
2023-09-05T17:24
2023-09-05T17:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 17.17 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.17 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка