https://ria.ru/20230905/obstrel-1894277472.html

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска в 12.58 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.58 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.58 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска с 12.10 по 13.05 выпустили в общей сложности 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230903/obstrel-1893912808.html

донецкая народная республика

макеевка

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донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия