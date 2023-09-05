https://ria.ru/20230905/obstrel-1894247720.html

Украинские войска выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 15 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:27

2023-09-05T11:27

2023-09-05T11:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.12 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска через три минуты выпустили по тем же районам еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 10.40 - четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия