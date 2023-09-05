https://ria.ru/20230905/obstrel-1894240729.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска за десять минут выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:54

2023-09-05T10:54

2023-09-05T11:07

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:42 (совпадает с мск)- н.п. Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 10:47 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. В 10.52 было выпущено еще три таких же снарядов по этому району.Поселок Гольмовский обстреляли указанными снарядами в 10.25, по нему выпустили четыре кассетных боеприпаса.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887244875.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия