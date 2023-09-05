Рейтинг@Mail.ru
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:09 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование - РИА Новости, 05.09.2023
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование
Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
новый уренгой
дмитрий артюхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_f7a774b659c5f856c1644356e035547c.jpg
САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства региона. "В больницу Салехарда поступил новый аппарат УЗИ, в Новый Уренгой — современный рентген-аппарат, в Тарко-Салинскую больницу — эндоскопическая система. Вся техника уже запущена в работу", — говорится в сообщении. Новая ультразвуковая диагностическая система в салехардской окружной больнице оснащена мощными датчиками, которые позволяют проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное, поэтому будет использоваться как в отделениях, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". "Технология позволяет быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" Карины Безруковой. В Новоуренгойской больнице установили рентген-аппарат. Это новейшая разработка российского производителя для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. Оборудование позволит ежедневно проводить до 160 исследований, уточняет пресс-служба. Тарко-Салинская больница получила эндоскопическую систему визуализации. Оборудование оснащено HD-камерой, которая позволяет получать четкое изображение. У комплекса имеется система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря чему операции проходят с минимальной травматизацией. Такая методика сокращает период реабилитации пациентов. С помощью системы врачи уже провели порядка 10 операций. Власти ЯНАО отмечают, что здравоохранение — один из приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова. За последний год больницы Ямала получили 3 тысячи единиц современного оборудования, за пять лет количество приобретенной медтехники составило более 15 тысяч единиц.
https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html
ямал
салехард
новый уренгой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_92a644fd603c8a1fe1a495de34c8e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, салехард, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов

Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование

© iStock.com / Andrey ZhuravlevКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / Andrey Zhuravlev
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В больницу Салехарда поступил новый аппарат УЗИ, в Новый Уренгой — современный рентген-аппарат, в Тарко-Салинскую больницу — эндоскопическая система. Вся техника уже запущена в работу", — говорится в сообщении.
Новая ультразвуковая диагностическая система в салехардской окружной больнице оснащена мощными датчиками, которые позволяют проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное, поэтому будет использоваться как в отделениях, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
"Технология позволяет быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" Карины Безруковой.
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ямальском селе Самбург построят больницу и детсад
4 июля, 17:05
В Новоуренгойской больнице установили рентген-аппарат. Это новейшая разработка российского производителя для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. Оборудование позволит ежедневно проводить до 160 исследований, уточняет пресс-служба.
Тарко-Салинская больница получила эндоскопическую систему визуализации. Оборудование оснащено HD-камерой, которая позволяет получать четкое изображение. У комплекса имеется система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря чему операции проходят с минимальной травматизацией. Такая методика сокращает период реабилитации пациентов. С помощью системы врачи уже провели порядка 10 операций.
Власти ЯНАО отмечают, что здравоохранение — один из приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова. За последний год больницы Ямала получили 3 тысячи единиц современного оборудования, за пять лет количество приобретенной медтехники составило более 15 тысяч единиц.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала