https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование - РИА Новости, 05.09.2023
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование
Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
новый уренгой
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства региона. "В больницу Салехарда поступил новый аппарат УЗИ, в Новый Уренгой — современный рентген-аппарат, в Тарко-Салинскую больницу — эндоскопическая система. Вся техника уже запущена в работу", — говорится в сообщении. Новая ультразвуковая диагностическая система в салехардской окружной больнице оснащена мощными датчиками, которые позволяют проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное, поэтому будет использоваться как в отделениях, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". "Технология позволяет быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" Карины Безруковой. В Новоуренгойской больнице установили рентген-аппарат. Это новейшая разработка российского производителя для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. Оборудование позволит ежедневно проводить до 160 исследований, уточняет пресс-служба. Тарко-Салинская больница получила эндоскопическую систему визуализации. Оборудование оснащено HD-камерой, которая позволяет получать четкое изображение. У комплекса имеется система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря чему операции проходят с минимальной травматизацией. Такая методика сокращает период реабилитации пациентов. С помощью системы врачи уже провели порядка 10 операций. Власти ЯНАО отмечают, что здравоохранение — один из приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова. За последний год больницы Ямала получили 3 тысячи единиц современного оборудования, за пять лет количество приобретенной медтехники составило более 15 тысяч единиц.
https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, салехард, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В больницу Салехарда поступил новый аппарат УЗИ, в Новый Уренгой — современный рентген-аппарат, в Тарко-Салинскую больницу — эндоскопическая система. Вся техника уже запущена в работу", — говорится в сообщении.
Новая ультразвуковая диагностическая система в салехардской окружной больнице оснащена мощными датчиками, которые позволяют проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное, поэтому будет использоваться как в отделениях, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
"Технология позволяет быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" Карины Безруковой.
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В Новоуренгойской больнице установили рентген-аппарат. Это новейшая разработка российского производителя для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. Оборудование позволит ежедневно проводить до 160 исследований, уточняет пресс-служба.
Тарко-Салинская больница получила эндоскопическую систему визуализации. Оборудование оснащено HD-камерой, которая позволяет получать четкое изображение. У комплекса имеется система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря чему операции проходят с минимальной травматизацией. Такая методика сокращает период реабилитации пациентов. С помощью системы врачи уже провели порядка 10 операций.
Власти ЯНАО отмечают, что здравоохранение — один из приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова. За последний год больницы Ямала получили 3 тысячи единиц современного оборудования, за пять лет количество приобретенной медтехники составило более 15 тысяч единиц.