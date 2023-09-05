https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html

Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование

Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование - РИА Новости, 05.09.2023

Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование

Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:09

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

новый уренгой

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Три крупные больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое оборудование, которое уже запущено в работу, сообщила пресс-служба правительства региона. "В больницу Салехарда поступил новый аппарат УЗИ, в Новый Уренгой — современный рентген-аппарат, в Тарко-Салинскую больницу — эндоскопическая система. Вся техника уже запущена в работу", — говорится в сообщении. Новая ультразвуковая диагностическая система в салехардской окружной больнице оснащена мощными датчиками, которые позволяют проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное, поэтому будет использоваться как в отделениях, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". "Технология позволяет быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" Карины Безруковой. В Новоуренгойской больнице установили рентген-аппарат. Это новейшая разработка российского производителя для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. Оборудование позволит ежедневно проводить до 160 исследований, уточняет пресс-служба. Тарко-Салинская больница получила эндоскопическую систему визуализации. Оборудование оснащено HD-камерой, которая позволяет получать четкое изображение. У комплекса имеется система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря чему операции проходят с минимальной травматизацией. Такая методика сокращает период реабилитации пациентов. С помощью системы врачи уже провели порядка 10 операций. Власти ЯНАО отмечают, что здравоохранение — один из приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова. За последний год больницы Ямала получили 3 тысячи единиц современного оборудования, за пять лет количество приобретенной медтехники составило более 15 тысяч единиц.

https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html

ямал

салехард

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, салехард, новый уренгой, дмитрий артюхов