https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html

Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета

Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета - РИА Новости, 05.09.2023

Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета

Проблемы ливневых канализаций в Новосибирске на самых сложных участках решат при поддержке областного бюджета, сообщил на совещании губернатор Новосибирской... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:33

2023-09-05T11:33

2023-09-05T11:54

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Проблемы ливневых канализаций в Новосибирске на самых сложных участках решат при поддержке областного бюджета, сообщил на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе Новосибирска глава региона обсудил во вторник во время выездного совещания со специалистами муниципалитета. Представители мэрии доложили о работе по запланированным объектам сети ливневок. "По ливневой канализации – проблема серьезная, заложенная еще на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода", - сообщил Травников. Первый, по его словам, будет заключаться в том, что теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. "Второй подход – работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова", - сказал губернатор. Он также отметил необходимость определить организацию, которая будет в целом отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города, и для которой содержание ливневок станет основным видом деятельности.

https://ria.ru/20230622/novosibirsk-1879783291.html

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Ольга Фомченкова

новосибирск, новосибирская область, андрей травников, общество