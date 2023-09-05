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Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета - РИА Новости, 05.09.2023
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11:33 05.09.2023 (обновлено: 11:54 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html
Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета
Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета - РИА Новости, 05.09.2023
Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета
Проблемы ливневых канализаций в Новосибирске на самых сложных участках решат при поддержке областного бюджета, сообщил на совещании губернатор Новосибирской... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:33
2023-09-05T11:54
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
общество
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Проблемы ливневых канализаций в Новосибирске на самых сложных участках решат при поддержке областного бюджета, сообщил на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе Новосибирска глава региона обсудил во вторник во время выездного совещания со специалистами муниципалитета. Представители мэрии доложили о работе по запланированным объектам сети ливневок. "По ливневой канализации – проблема серьезная, заложенная еще на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода", - сообщил Травников. Первый, по его словам, будет заключаться в том, что теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. "Второй подход – работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова", - сказал губернатор. Он также отметил необходимость определить организацию, которая будет в целом отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города, и для которой содержание ливневок станет основным видом деятельности.
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новосибирск, новосибирская область, андрей травников, общество
Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Общество

Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета

© Фото : Правительство Новосибирской областиЗатопление дождевыми водами застроенных территорий Кировского района Новосибирска
Затопление дождевыми водами застроенных территорий Кировского района Новосибирска - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Правительство Новосибирской области
Затопление дождевыми водами застроенных территорий Кировского района Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Проблемы ливневых канализаций в Новосибирске на самых сложных участках решат при поддержке областного бюджета, сообщил на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе Новосибирска глава региона обсудил во вторник во время выездного совещания со специалистами муниципалитета. Представители мэрии доложили о работе по запланированным объектам сети ливневок.
© Фото : Правительство Новосибирской областиЗаседание мэрии Новосибирска
Заседание мэрии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Правительство Новосибирской области
Заседание мэрии Новосибирска
«
"По ливневой канализации – проблема серьезная, заложенная еще на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода", - сообщил Травников.
Первый, по его словам, будет заключаться в том, что теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов.
"Второй подход – работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова", - сказал губернатор.
Он также отметил необходимость определить организацию, которая будет в целом отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города, и для которой содержание ливневок станет основным видом деятельности.
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