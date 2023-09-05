https://ria.ru/20230905/neft-1894386269.html

Цена нефти Brent поднялась выше 91 доллара за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 91 доллара за баррель - РИА Новости, 05.09.2023

Цена нефти Brent поднялась выше 91 доллара за баррель

Мировые цены на нефть растут во вторник более чем на 2%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 91 доллара за баррель впервые с 17 ноября 2022 года после РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:42

2023-09-05T18:42

2023-09-05T19:06

цены на нефть

brent

wti (нефть)

россия

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александр новак

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник более чем на 2%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 91 доллара за баррель впервые с 17 ноября 2022 года после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, следует из данных торгов и комментария аналитика.По состоянию на 18.52 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,18% - до 90,94 доллара за баррель, ранее в ходе торгов она впервые с 17 ноября прошлого года превысила 91 доллар. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,64%, до 87,83 доллара за баррель."Цены на нефть начали расти, так как трейдеры поняли, что ОПЕК+ не настроена на увеличение предложения в ближайшее время", - приводит портал MarketWatch слова главного инвестиционного директора Zaye Capital Markets Наим Аслам (Naeem Aslam).Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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цены на нефть, brent, wti (нефть), россия, саудовская аравия, александр новак, опек