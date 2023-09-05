https://ria.ru/20230905/neft-1894323755.html

Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель - РИА Новости, 05.09.2023

Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель

Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, а стоимость... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:21

цены на нефть

россия

саудовская аравия

александр новак

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, а стоимость барреля марки Brent впервые с 18 ноября прошлого года превысила 90 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16% - до 90,05 доллара за баррель, впервые с ноября прошлого года превысив 90 долларов.Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,5%, до 86,89 доллара за баррель.Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило о том, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.До этих сообщений нефть обеих марок дешевела.

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

россия

саудовская аравия

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цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак, brent, wti (нефть)