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Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель - РИА Новости, 05.09.2023
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, а стоимость... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:08
2023-09-05T16:08
2023-09-05T16:21
цены на нефть
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, а стоимость барреля марки Brent впервые с 18 ноября прошлого года превысила 90 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16% - до 90,05 доллара за баррель, впервые с ноября прошлого года превысив 90 долларов.Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,5%, до 86,89 доллара за баррель.Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило о том, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.До этих сообщений нефть обеих марок дешевела.
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цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак, brent, wti (нефть)
Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 18 ноября
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, а стоимость барреля марки Brent впервые с 18 ноября прошлого года превысила 90 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16% - до 90,05 доллара за баррель, впервые с ноября прошлого года превысив 90 долларов.
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть
Октябрьские фьючерсы на WTI
в то же время дорожают на 1,5%, до 86,89 доллара за баррель.
Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило о том, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.
Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак
заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.
До этих сообщений нефть обеих марок дешевела.
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