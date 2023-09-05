Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 05.09.2023 (обновлено: 19:20 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894394364.html
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом - РИА Новости, 05.09.2023
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:18
2023-09-05T19:20
в мире
мали
россия
франция
василий небензя
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:60:2049:1212_1920x0_80_0_0_f98e2b928af70273cf30ed17cd72d61b.jpg
ООН, 5 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении Мали, что члены Совбеза поступают так, как хотят они, а не обсуждаемая ими страна. Небензя на заседании Совета безопасности ООН напомнил о ситуации вокруг санкционного режима в отношении Мали - на прошлой неделе Совбез не смог принять резолюцию о продлении санкций на год. Таким образом, они истекли 31 августа. "Наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта (резолюции – о продлении на год санкционного режима в отношении Мали – ред.) проявить конструктивный подход и включить разум были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - сказал Небензя. "Открою маленький секрет: один из постоянных членов Совета сказал на закрытых консультациях: "Мы - Совет безопасности и мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем". Это ли не проявление неоколониального подхода", - указал постпред. Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html
мали
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2bde64625e0454118f17482945a46601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, россия, франция, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Мали, Россия, Франция, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом

Небензя назвал заявление члена СБ ООН по Мали неоколониальным подходом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении Мали, что члены Совбеза поступают так, как хотят они, а не обсуждаемая ими страна.
Небензя на заседании Совета безопасности ООН напомнил о ситуации вокруг санкционного режима в отношении Мали - на прошлой неделе Совбез не смог принять резолюцию о продлении санкций на год. Таким образом, они истекли 31 августа.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя
Вчера, 18:52
"Наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта (резолюции – о продлении на год санкционного режима в отношении Мали – ред.) проявить конструктивный подход и включить разум были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - сказал Небензя.
"Открою маленький секрет: один из постоянных членов Совета сказал на закрытых консультациях: "Мы - Совет безопасности и мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем". Это ли не проявление неоколониального подхода", - указал постпред.
Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний.
 
В миреМалиРоссияФранцияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала