https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894394364.html
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом - РИА Новости, 05.09.2023
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:18
2023-09-05T19:18
2023-09-05T19:20
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ООН, 5 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении Мали, что члены Совбеза поступают так, как хотят они, а не обсуждаемая ими страна. Небензя на заседании Совета безопасности ООН напомнил о ситуации вокруг санкционного режима в отношении Мали - на прошлой неделе Совбез не смог принять резолюцию о продлении санкций на год. Таким образом, они истекли 31 августа. "Наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта (резолюции – о продлении на год санкционного режима в отношении Мали – ред.) проявить конструктивный подход и включить разум были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - сказал Небензя. "Открою маленький секрет: один из постоянных членов Совета сказал на закрытых консультациях: "Мы - Совет безопасности и мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем". Это ли не проявление неоколониального подхода", - указал постпред. Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний.
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В мире, Мали, Россия, Франция, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
Небензя назвал заявление члена СБ ООН по Мали неоколониальным подходом
ООН, 5 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неоколониальным подходом заявление одного из постоянных членов Совбеза ООН при обсуждении судьбы санкций в отношении Мали, что члены Совбеза поступают так, как хотят они, а не обсуждаемая ими страна.
Небензя на заседании Совета безопасности ООН напомнил о ситуации вокруг санкционного режима в отношении Мали - на прошлой неделе Совбез не смог принять резолюцию о продлении санкций на год. Таким образом, они истекли 31 августа.
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"Наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта (резолюции – о продлении на год санкционного режима в отношении Мали – ред.) проявить конструктивный подход и включить разум были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - сказал Небензя.
"Открою маленький секрет: один из постоянных членов Совета сказал на закрытых консультациях: "Мы - Совет безопасности и мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем". Это ли не проявление неоколониального подхода", - указал постпред.
Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции
и ОАЭ
. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний.