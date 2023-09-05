Рейтинг@Mail.ru
Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894389705.html
Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя
Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023
Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя
Западные постоянные члены СБ ООН критикуют РФ за применение вето, но сами по сути используют "скрытое вето" за счет восьми созвучных им голосов в Совете,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:59
2023-09-05T18:59
россия
василий небензя
совет безопасности оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
ООН, 5 сен – РИА Новости. Западные постоянные члены СБ ООН критикуют РФ за применение вето, но сами по сути используют "скрытое вето" за счет восьми созвучных им голосов в Совете, поэтому Совбез не нуждается в расширении за счет добавления новых "единодушных" представителей Запада, заявил на заседании совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя. "Некоторые из постоянных членов Совета скоры на критику применения права вето, скромно умалчивая, что им это вето и не требуется, поскольку у них в кармане есть 8 голосов и они используют по сути скрытое вето, не прибегая к реальному. Вот, почему Совет безопасности не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230714/doklad-1884309432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, в мире
Россия, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире
Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя

Небензя: Совбез ООН не нуждается в добавлении новых единодушных членов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 сен – РИА Новости. Западные постоянные члены СБ ООН критикуют РФ за применение вето, но сами по сути используют "скрытое вето" за счет восьми созвучных им голосов в Совете, поэтому Совбез не нуждается в расширении за счет добавления новых "единодушных" представителей Запада, заявил на заседании совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Некоторые из постоянных членов Совета скоры на критику применения права вето, скромно умалчивая, что им это вето и не требуется, поскольку у них в кармане есть 8 голосов и они используют по сути скрытое вето, не прибегая к реальному. Вот, почему Совет безопасности не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных
14 июля, 23:14
 
РоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала