https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894389705.html

Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя

Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023

Совбезу ООН не нужны западные единодушные представители, заявил Небензя

Западные постоянные члены СБ ООН критикуют РФ за применение вето, но сами по сути используют "скрытое вето" за счет восьми созвучных им голосов в Совете,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:59

2023-09-05T18:59

2023-09-05T18:59

россия

василий небензя

совет безопасности оон

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в мире

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ООН, 5 сен – РИА Новости. Западные постоянные члены СБ ООН критикуют РФ за применение вето, но сами по сути используют "скрытое вето" за счет восьми созвучных им голосов в Совете, поэтому Совбез не нуждается в расширении за счет добавления новых "единодушных" представителей Запада, заявил на заседании совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя. "Некоторые из постоянных членов Совета скоры на критику применения права вето, скромно умалчивая, что им это вето и не требуется, поскольку у них в кармане есть 8 голосов и они используют по сути скрытое вето, не прибегая к реальному. Вот, почему Совет безопасности не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230714/doklad-1884309432.html

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