https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894387526.html

Страны под эгидой ООН используют санкции против неугодных, заявил Небензя

Страны под эгидой ООН используют санкции против неугодных, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023

Страны под эгидой ООН используют санкции против неугодных, заявил Небензя

Ряд стран используют санкционные режимы, введенные "под зонтиком" ООН, для политического давления на неугодных, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:49

2023-09-05T18:49

2023-09-05T18:49

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василий небензя

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ООН, 5 сен – РИА Новости. Ряд стран используют санкционные режимы, введенные "под зонтиком" ООН, для политического давления на неугодных, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он обратил внимание на линию западных членов СБ ООН по изменению фокуса дискуссии в Совете, если поднимаемый вопрос не отвечает их узконациональным интересам. Наглядный пример тому, по его словам, – обсуждение пересмотра или снятия санкций в отношении стран, где ограничительные меры более не соответствуют текущей обстановке. "Ни для кого не секрет, что санкционные режимы задействуются некоторыми государствами в качестве рычагов политического давления, причем под международным ооновским зонтиком", - сказал Небензя. Как указал постпред, "несмотря на текущую неактуальность тех причин, по которым санкции были введены, каждый раз находятся все новые и новые поводы для того, чтобы оставить их в силе". "Одновременно отмечаем, что неформальные кураторы санкционных досье зачастую руководствуются характером собственного взаимодействия с той или иной страной на повестке Совета", - отметил он. "В очередной раз Совет становился свидетелем настойчивых попыток продлить рестрикции в отношении ЦАР и Мали исключительно в целях сохранения на них внешнего давления. Суверенное мнение этих находящихся на повестке Совета безопасности стран при этом демонстративно игнорировалось, как последовательно игнорируются их законные озабоченности", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893290187.html

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