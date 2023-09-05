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В Болгарии из-за наводнений погибли два человека - РИА Новости, 05.09.2023
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19:13 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/navodneniya-1894393537.html
В Болгарии из-за наводнений погибли два человека
В Болгарии из-за наводнений погибли два человека - РИА Новости, 05.09.2023
В Болгарии из-за наводнений погибли два человека
Два человека погибли в результате наводнения у черноморского побережья в болгарском городе Царево, передает агентство Novinite со ссылкой на министерство... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:13
2023-09-05T19:13
болгария
бургас
николай денков
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате наводнения у черноморского побережья в болгарском городе Царево, передает агентство Novinite со ссылкой на министерство внутренних дел. Полиция также ранее сообщала о поисках трех пропавших без вести после сильных дождей в районе города. Власти сформировали кризисный штаб, в работе которого примет участие премьер-министр Николай Денков. "Два человека погибли в результате наводнения в Царево", - говорится в сообщении. Из-за дождя, который не прекращался почти 24 часа, было разрушено несколько мостов, что в свою очередь изолировало населенные пункты Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово. В палаточном лагере Арапя идет эвакуация людей, добавило издание. Сообщается, что несколько автомобилей унесло в море. Десятки других находятся под водой в ряде районов. Из-за сильных дождей, вызвавших наводнение, муниципалитет Царево объявил чрезвычайное положение. Начаты спасательные операции, население с помощью сирен предупреждают о необходимости эвакуироваться на возвышенности. Ранее Национальный институт метеорологии и гидрологии выпустил предупреждение первой степени - желтый код - в 15 районах Болгарии, а также второй степени - оранжевый код - для Бургаса.
https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html
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болгария, бургас, николай денков, в мире
Болгария, Бургас, Николай Денков, В мире
В Болгарии из-за наводнений погибли два человека

В болгарском Царево из-за наводнений погибли два человека

© фото очевидцаНаводнение в Болгарии
Наводнение в Болгарии
© фото очевидца
Наводнение в Болгарии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате наводнения у черноморского побережья в болгарском городе Царево, передает агентство Novinite со ссылкой на министерство внутренних дел.
Полиция также ранее сообщала о поисках трех пропавших без вести после сильных дождей в районе города. Власти сформировали кризисный штаб, в работе которого примет участие премьер-министр Николай Денков.
© фото очевидцаНаводнение в Болгарии
Наводнение в Болгарии
© фото очевидца
Наводнение в Болгарии
"Два человека погибли в результате наводнения в Царево", - говорится в сообщении.
Из-за дождя, который не прекращался почти 24 часа, было разрушено несколько мостов, что в свою очередь изолировало населенные пункты Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово. В палаточном лагере Арапя идет эвакуация людей, добавило издание.
Сообщается, что несколько автомобилей унесло в море. Десятки других находятся под водой в ряде районов.
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Из-за сильных дождей, вызвавших наводнение, муниципалитет Царево объявил чрезвычайное положение. Начаты спасательные операции, население с помощью сирен предупреждают о необходимости эвакуироваться на возвышенности.
Ранее Национальный институт метеорологии и гидрологии выпустил предупреждение первой степени - желтый код - в 15 районах Болгарии, а также второй степени - оранжевый код - для Бургаса.
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