https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html
При наводнении на западе Турции погибли два человека
При наводнении на западе Турции погибли два человека - РИА Новости, 05.09.2023
При наводнении на западе Турции погибли два человека
Как минимум два человека погибли в результате наводнений на западе Турции во вторник, Минобороны выслало группу военных на помощь, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:08
2023-09-05T20:08
2023-09-05T22:18
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наводнения
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате наводнений на западе Турции во вторник, Минобороны выслало группу военных на помощь, сообщил телеканал TRT Haber.Ранее сообщалось о пяти пропавших без вести в турецкой провинции Кыркларели на западе страны после наводнений. "Мы обнаружили тела двоих из тех, кто оказался в ловушке из-за наводнений, еще четверых продолжаем искать. Надеемся, что мы найдем их в добром здравии, так как в данном районе есть выходы на дорогу", - цитирует телеканал TRT Haber заявление губернатора Кыркларели Бирол Экиджи, координирующего спасательные работы на месте. По его словам, пострадавшие и погибшие отдыхали в популярных отелях-бунгало, в частности, в районе города Демиркёй. Минобороны Турции направило в район бедствия членов 55-й механизированной пехотной бригады на нескольких автомобилях, они уже эвакуировали нескольких граждан, сообщается в полученном РИА Новости заявлении МО. Из-за ливней разрушены участки некоторых дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. В поисково-спасательных работах задействованы 203 человека, самолет, два вертолета и более 50 автомобилей.
https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html
https://ria.ru/20230905/navodneniya-1894393537.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, наводнение, наводнения
В мире, Турция, Наводнение, наводнения
При наводнении на западе Турции погибли два человека
TRT Haber: при наводнении на западе Турции погибли два человека
СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости.
Как минимум два человека погибли в результате наводнений на западе Турции во вторник, Минобороны выслало группу военных на помощь, сообщил телеканал TRT Haber
.
Ранее сообщалось о пяти пропавших без вести в турецкой провинции Кыркларели на западе страны после наводнений.
Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ
"Мы обнаружили тела двоих из тех, кто оказался в ловушке из-за наводнений, еще четверых продолжаем искать. Надеемся, что мы найдем их в добром здравии, так как в данном районе есть выходы на дорогу", - цитирует телеканал TRT Haber заявление губернатора Кыркларели Бирол Экиджи, координирующего спасательные работы на месте.
По его словам, пострадавшие и погибшие отдыхали в популярных отелях-бунгало, в частности, в районе города Демиркёй.
Минобороны Турции направило в район бедствия членов 55-й механизированной пехотной бригады на нескольких автомобилях, они уже эвакуировали нескольких граждан, сообщается в полученном РИА Новости заявлении МО.
Из-за ливней разрушены участки некоторых дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости.
В поисково-спасательных работах задействованы 203 человека, самолет, два вертолета и более 50 автомобилей.
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