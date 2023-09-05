https://ria.ru/20230905/nato-1894245296.html
СМИ: НАТО послала Путину новый сигнал по Украине
СМИ: НАТО послала Путину новый сигнал по Украине - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: НАТО послала Путину новый сигнал по Украине
На фоне конфликта на Украине НАТО в лице Германии решила пригрозить России учениями в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung."С помощью этих маневров... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:16
2023-09-05T11:16
2023-09-05T15:52
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На фоне конфликта на Украине НАТО в лице Германии решила пригрозить России учениями в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung."С помощью этих маневров Германия вместе с партнерами по альянсу направит России "четкий сигнал бдительности", — заявил главнокомандующий немецкими ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак. В статье отмечается, что наиболее важные маршруты снабжения блока — в Финляндию и страны Балтии — проходят по морю, поэтому обеспечение безопасности морских путей становится важной задачей. "Сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано: оно осуществляется всего лишь через 65-километровый узкий коридор между российским эксклавом Калининградом и союзницей России Белоруссией", — пишет журналист. На учениях "Северное побережье — 2023", которые начнутся 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии, военно-морские силы в течение двух недель будут отрабатывать десантные операции, действия по защите портов, а также по обеспечению безопасности морских путей "на случай нападения со стороны России".Узкий участок вдоль границы между Литвой и Польшей в районе польского города Сувалки называют Сувалкским коридором. На западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Белоруссией.
https://ria.ru/20230905/rossiya-1894232921.html
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в мире, россия, нато, германия, украина
В мире, Россия, НАТО, Германия, Украина
СМИ: НАТО послала Путину новый сигнал по Украине
SZ: учения НАТО в Балтийском море должны показать России боеготовность блока
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
На фоне конфликта на Украине НАТО в лице Германии решила пригрозить России учениями в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung
.
"С помощью этих маневров Германия вместе с партнерами по альянсу направит России "четкий сигнал бдительности", — заявил главнокомандующий немецкими ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
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В статье отмечается, что наиболее важные маршруты снабжения блока — в Финляндию и страны Балтии — проходят по морю, поэтому обеспечение безопасности морских путей становится важной задачей.
"Сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано: оно осуществляется всего лишь через 65-километровый узкий коридор между российским эксклавом Калининградом и союзницей России Белоруссией", — пишет журналист.
На учениях "Северное побережье — 2023", которые начнутся 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии, военно-морские силы в течение двух недель будут отрабатывать десантные операции, действия по защите портов, а также по обеспечению безопасности морских путей "на случай нападения со стороны России".
Узкий участок вдоль границы между Литвой и Польшей в районе польского города Сувалки называют Сувалкским коридором. На западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Белоруссией.
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