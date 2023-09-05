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В Пермском крае у дилеров изъяли 65 килограммов наркотиков - РИА Новости, 05.09.2023
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14:16 05.09.2023 (обновлено: 14:23 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/narkodiler-1894293966.html
В Пермском крае у дилеров изъяли 65 килограммов наркотиков
В Пермском крае у дилеров изъяли 65 килограммов наркотиков - РИА Новости, 05.09.2023
В Пермском крае у дилеров изъяли 65 килограммов наркотиков
Пермские полицейские задержали четверых участников межрегиональной группы наркодилеров и изъяли у них более 65 килограммов наркотиков на 140 миллионов рублей,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:16
2023-09-05T14:23
происшествия
пермский край
тюменская область
свердловская область
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ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Пермские полицейские задержали четверых участников межрегиональной группы наркодилеров и изъяли у них более 65 килограммов наркотиков на 140 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". По данным ведомства, первого фигуранта – жителя Тюменской области – полицейские задержали вблизи трассы Пермь-Екатеринбург в тот момент, когда он достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой более 11,6 килограмма. Второго курьера – уже из Свердловской области – задержали в Кунгурском районе. В багажнике его автомобиля лежала оптовая партия наркотика растительного происхождения массой около 10 килограммов. На трассе Пермь-Краснокамск полицейские "взяли" еще двоих участников группы. В их машине оперативники нашли рюкзак с 3,5 килограмма запрещённых веществ. Позднее сотрудники полиции обнаружили в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми около 1,2 килограмма кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона. Ещё более 7 килограммов наркотиков наркодилеры спрятали в тайниках. Оптовая цена всех изъятых наркотиков составляет на теневом рынке около 140 миллионов рублей. "Задержаны четверо фигурантов, из незаконного оборота изъято свыше 65 килограммов наркотических средств. Перекрыт региональный канал поставок оптовых партий в три субъекта РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранты арестованы. Следователи краевого МВД возбудили 15 дел по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков). Сейчас все дела соединены в одно производство.
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происшествия, пермский край, тюменская область, свердловская область
Происшествия, Пермский край, Тюменская область, Свердловская область
В Пермском крае у дилеров изъяли 65 килограммов наркотиков

В Пермском крае задержали четырех дилеров и изъяли 65 килограммов наркотиков

© Фото : Пресс-центр МВД РоссииНаркотики, изъятые у дилеров в Пермском крае
Наркотики, изъятые у дилеров в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Пресс-центр МВД России
Наркотики, изъятые у дилеров в Пермском крае
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Пермские полицейские задержали четверых участников межрегиональной группы наркодилеров и изъяли у них более 65 килограммов наркотиков на 140 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа".
По данным ведомства, первого фигуранта – жителя Тюменской области – полицейские задержали вблизи трассы Пермь-Екатеринбург в тот момент, когда он достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой более 11,6 килограмма. Второго курьера – уже из Свердловской области – задержали в Кунгурском районе. В багажнике его автомобиля лежала оптовая партия наркотика растительного происхождения массой около 10 килограммов. На трассе Пермь-Краснокамск полицейские "взяли" еще двоих участников группы. В их машине оперативники нашли рюкзак с 3,5 килограмма запрещённых веществ. Позднее сотрудники полиции обнаружили в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми около 1,2 килограмма кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона. Ещё более 7 килограммов наркотиков наркодилеры спрятали в тайниках. Оптовая цена всех изъятых наркотиков составляет на теневом рынке около 140 миллионов рублей.
"Задержаны четверо фигурантов, из незаконного оборота изъято свыше 65 килограммов наркотических средств. Перекрыт региональный канал поставок оптовых партий в три субъекта РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранты арестованы. Следователи краевого МВД возбудили 15 дел по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков). Сейчас все дела соединены в одно производство.
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