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Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске
Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023
Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что в связи с нападением на участника спецоперации в РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:54
2023-09-05T22:54
2023-09-05T22:54
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
россия
александр хинштейн
василий голубев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что в связи с нападением на участника спецоперации в Батайске Ростовской области направит запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке и возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав. Ранее полиция сообщала, что в ночь на воскресенье возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями. Один из мужчин выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО". Происшествием заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, после массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "хулиганство", хотя в человека стреляли в упор. "Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему "хулиганство", а не "покушение на убийство", - отметил депутат. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов также обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой принять меры и привлечь к уголовной ответственности лиц, напавших в Батайске на участника спецоперации. "Прошу вас провести проверку по информации, распространенной в сети Интернет, принять меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, в связи с большим общественным резонансом изъять уголовное дело для расследования в Следственный комитет РФ", - говорится в письмах Кузнецова в ведомства (есть у РИА Новости).
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
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происшествия, батайск, ростовская область, россия, александр хинштейн, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия, Александр Хинштейн, Василий Голубев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске
Хинштейн обратится в Генпрокуратуру и СК из-за нападения на бойца СВО в Батайске
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
заявил, что в связи с нападением на участника спецоперации в Батайске Ростовской области направит запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке и возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав.
Ранее полиция сообщала, что в ночь на воскресенье возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями. Один из мужчин выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев
заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО". Происшествием заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин
.
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"Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, после массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "хулиганство", хотя в человека стреляли в упор.
"Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему "хулиганство", а не "покушение на убийство", - отметил депутат.
Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов также обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой принять меры и привлечь к уголовной ответственности лиц, напавших в Батайске на участника спецоперации.
"Прошу вас провести проверку по информации, распространенной в сети Интернет, принять меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, в связи с большим общественным резонансом изъять уголовное дело для расследования в Следственный комитет РФ", - говорится в письмах Кузнецова в ведомства (есть у РИА Новости).
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