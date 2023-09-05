https://ria.ru/20230905/napadenie-1894416684.html

Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске

Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023

Хинштейн обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что в связи с нападением на участника спецоперации в РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:54

2023-09-05T22:54

2023-09-05T22:54

специальная военная операция на украине

происшествия

батайск

ростовская область

россия

александр хинштейн

василий голубев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что в связи с нападением на участника спецоперации в Батайске Ростовской области направит запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке и возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав. Ранее полиция сообщала, что в ночь на воскресенье возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями. Один из мужчин выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО". Происшествием заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, после массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "хулиганство", хотя в человека стреляли в упор. "Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему "хулиганство", а не "покушение на убийство", - отметил депутат. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов также обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой принять меры и привлечь к уголовной ответственности лиц, напавших в Батайске на участника спецоперации. "Прошу вас провести проверку по информации, распространенной в сети Интернет, принять меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, в связи с большим общественным резонансом изъять уголовное дело для расследования в Следственный комитет РФ", - говорится в письмах Кузнецова в ведомства (есть у РИА Новости).

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

батайск

ростовская область

россия

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