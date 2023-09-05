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В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре - РИА Новости, 05.09.2023
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:07
2023-09-05T14:07
2023-09-05T14:08
россия
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из ночных клубов Якутска мужчина наносит сильный удар в голову девушке в тот момент, когда она с кем-то разговаривает. Пользователи отмечают, что пострадавшую якобы доставили в больницу с сотрясением головного мозга. В полиции города отметили, что пострадавшая 23-летняя девушка в понедельник обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20230831/kislota-1893507702.html
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якутск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Россия, Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из ночных клубов Якутска мужчина наносит сильный удар в голову девушке в тот момент, когда она с кем-то разговаривает. Пользователи отмечают, что пострадавшую якобы доставили в больницу с сотрясением головного мозга.
В полиции города отметили, что пострадавшая 23-летняя девушка в понедельник обратилась с заявлением в полицию.
"В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщили в МВД.
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