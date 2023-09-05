https://ria.ru/20230905/napadenie-1894292523.html

В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре

В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре - РИА Новости, 05.09.2023

В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре

Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:07

2023-09-05T14:07

2023-09-05T14:08

россия

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из ночных клубов Якутска мужчина наносит сильный удар в голову девушке в тот момент, когда она с кем-то разговаривает. Пользователи отмечают, что пострадавшую якобы доставили в больницу с сотрясением головного мозга. В полиции города отметили, что пострадавшая 23-летняя девушка в понедельник обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщили в МВД.

https://ria.ru/20230831/kislota-1893507702.html

россия

якутск

республика саха (якутия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, якутск, республика саха (якутия)