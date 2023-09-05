Рейтинг@Mail.ru
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 05.09.2023 (обновлено: 14:08 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/napadenie-1894292523.html
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре - РИА Новости, 05.09.2023
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:07
2023-09-05T14:08
россия
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике. Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из ночных клубов Якутска мужчина наносит сильный удар в голову девушке в тот момент, когда она с кем-то разговаривает. Пользователи отмечают, что пострадавшую якобы доставили в больницу с сотрясением головного мозга. В полиции города отметили, что пострадавшая 23-летняя девушка в понедельник обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20230831/kislota-1893507702.html
россия
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Россия, Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре

Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские в Якутске устанавливают личность мужчины, ударившего девушку в баре, сообщила пресс-служба МВД России по республике.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из ночных клубов Якутска мужчина наносит сильный удар в голову девушке в тот момент, когда она с кем-то разговаривает. Пользователи отмечают, что пострадавшую якобы доставили в больницу с сотрясением головного мозга.
В полиции города отметили, что пострадавшая 23-летняя девушка в понедельник обратилась с заявлением в полицию.
"В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщили в МВД.
Вертолет санитарной авиации Ансат авиакомпании СКОЛ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В больницу Кубани доставили девушку, которую возлюбленный облил кислотой
31 августа, 20:35
 
РоссияПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала