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В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
13:20 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/myanma-1894280059.html
В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму
В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму - РИА Новости, 05.09.2023
В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму
Путешествия в Мьянму, прямые рейсы в которую – из Мандалая в Новосибирск и впервые с 1993 года – открылись 5 сентября, будут востребованы у российских туристов, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:20
2023-09-05T13:20
туризм
новости - туризм
мьянма
мандалай (округ)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда можно лететь
туризм
отдых на море
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Путешествия в Мьянму, прямые рейсы в которую – из Мандалая в Новосибирск и впервые с 1993 года – открылись 5 сентября, будут востребованы у российских туристов, хотя массовым направление не станет, сообщает РСТ."Мы уже выставили программы под эти рейсы, даем рекламу, запросы есть, но реальных бронирований пока нет", – рассказывает представитель новосибирской компании "Олимпия-Райзен-Сибирь" Евгений Иванников.По его мнению, это объясняется отсутствием информации о стране. "Рейс поставлен довольно неожиданно, туристы, как и агентства, практически ничего не знают о Мьянме. Ее никто никогда не рекламировал", – отмечает эксперт.Кроме того, путевки в Мьянму дороже, чем в Таиланд. "Туристы не знают, что они получат за эти деньги. Стоимость туров выше, так как внутри страны – от аэропорта до курортов – гостям приходится перемещаться самолетом. Плюс выбрано не лучшее время для начала полетов – сейчас в Мьянме сезон дождей", – подчеркивает Иванников.Новосибирский туроператор предлагает экскурсионные туры и отдых на побережье, комбинированные программы. Например, стоимость программы на девять дней стартует от 974 долларов. Перелет до Мьянмы оплачивается дополнительно, это еще 78 тысяч рублей за билет в оба конца.По словам гендиректора компании "Арт-тур" Дмитрия Арутюнова, Мьянма хороша и для экскурсионного туризма, и для пляжного. "Там более двух тысяч километров береговой линии, это одно из лучших морских направлений в Юго-Восточной Азии. Страна, несомненно, очень перспективна. У нас есть положительный опыт отправки туда туристов, впечатления сильные, путешественники очень довольны, хотя инфраструктура пока слабовата", – полагает он.По мнению Арутюнова, новый рейс может заинтересовать туристов не только из Сибири, но и из Центральной России. Внутренние перелеты в России недорогие, их цена может оказаться не столь высокой на фоне общей стоимости экзотического путешествия. "Больше сомнений у меня вызывают перспективы самого рейса. Не совсем понятно, в частности, почему он поставлен именно из Новосибирска, да еще дважды в неделю. Похоже, решение принималось не из туристических соображений. Остается надеяться, что оно, тем не менее, станет стимулом для развития туризма на этом направлении", – сказал эксперт.Мьянма с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года ввела особую визу в страну для граждан России, прибывающих с туристическими целями через пункты пропуска международных аэропортов в городах Янгон, Мандалай, а также Нейпьидо, которая с 2005 года стала новой столицей государства. Документ дает возможность двукратного или многократного въезда.Национальный перевозчик Мьянмы Myanmar Airways International получил разрешение Росавиации на прямые рейсы между Мандалаем и Новосибирском. Они будут выполняться с частотой дважды в неделю, с конца октября – раз в семь дней. Как уточняет Росавиация, прямых рейсов между РФ и Мьянмой не было с 1993 года.
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мьянма
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новости - туризм, мьянма, мандалай (округ), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Мандалай (округ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда можно лететь, Туризм, Отдых на море
В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму

РСТ: новые прямые перелеты в Мьянму будут востребованы у российских туристов

© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / f11photo
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МОСКВА, 5 сен РИА Новости. Путешествия в Мьянму, прямые рейсы в которую – из Мандалая в Новосибирск и впервые с 1993 года – открылись 5 сентября, будут востребованы у российских туристов, хотя массовым направление не станет, сообщает РСТ.
"Мы уже выставили программы под эти рейсы, даем рекламу, запросы есть, но реальных бронирований пока нет", – рассказывает представитель новосибирской компании "Олимпия-Райзен-Сибирь" Евгений Иванников.
По его мнению, это объясняется отсутствием информации о стране. "Рейс поставлен довольно неожиданно, туристы, как и агентства, практически ничего не знают о Мьянме. Ее никто никогда не рекламировал", – отмечает эксперт.
Кроме того, путевки в Мьянму дороже, чем в Таиланд. "Туристы не знают, что они получат за эти деньги. Стоимость туров выше, так как внутри страны – от аэропорта до курортов – гостям приходится перемещаться самолетом. Плюс выбрано не лучшее время для начала полетов – сейчас в Мьянме сезон дождей", – подчеркивает Иванников.
Новосибирский туроператор предлагает экскурсионные туры и отдых на побережье, комбинированные программы. Например, стоимость программы на девять дней стартует от 974 долларов. Перелет до Мьянмы оплачивается дополнительно, это еще 78 тысяч рублей за билет в оба конца.
По словам гендиректора компании "Арт-тур" Дмитрия Арутюнова, Мьянма хороша и для экскурсионного туризма, и для пляжного. "Там более двух тысяч километров береговой линии, это одно из лучших морских направлений в Юго-Восточной Азии. Страна, несомненно, очень перспективна. У нас есть положительный опыт отправки туда туристов, впечатления сильные, путешественники очень довольны, хотя инфраструктура пока слабовата", – полагает он.
По мнению Арутюнова, новый рейс может заинтересовать туристов не только из Сибири, но и из Центральной России. Внутренние перелеты в России недорогие, их цена может оказаться не столь высокой на фоне общей стоимости экзотического путешествия.
«
"Больше сомнений у меня вызывают перспективы самого рейса. Не совсем понятно, в частности, почему он поставлен именно из Новосибирска, да еще дважды в неделю. Похоже, решение принималось не из туристических соображений. Остается надеяться, что оно, тем не менее, станет стимулом для развития туризма на этом направлении", – сказал эксперт.
Мьянма с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года ввела особую визу в страну для граждан России, прибывающих с туристическими целями через пункты пропуска международных аэропортов в городах Янгон, Мандалай, а также Нейпьидо, которая с 2005 года стала новой столицей государства. Документ дает возможность двукратного или многократного въезда.
Национальный перевозчик Мьянмы Myanmar Airways International получил разрешение Росавиации на прямые рейсы между Мандалаем и Новосибирском. Они будут выполняться с частотой дважды в неделю, с конца октября – раз в семь дней. Как уточняет Росавиация, прямых рейсов между РФ и Мьянмой не было с 1993 года.
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ТуризмНовости - ТуризмМьянмаМандалай (округ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)куда можно лететьТуризмОтдых на море
 
 
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