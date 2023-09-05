В РСТ оценили спрос на новые прямые перелеты в Мьянму
РСТ: новые прямые перелеты в Мьянму будут востребованы у российских туристов
© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
© iStock.com / f11photo
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Путешествия в Мьянму, прямые рейсы в которую – из Мандалая в Новосибирск и впервые с 1993 года – открылись 5 сентября, будут востребованы у российских туристов, хотя массовым направление не станет, сообщает РСТ.
"Мы уже выставили программы под эти рейсы, даем рекламу, запросы есть, но реальных бронирований пока нет", – рассказывает представитель новосибирской компании "Олимпия-Райзен-Сибирь" Евгений Иванников.
По его мнению, это объясняется отсутствием информации о стране. "Рейс поставлен довольно неожиданно, туристы, как и агентства, практически ничего не знают о Мьянме. Ее никто никогда не рекламировал", – отмечает эксперт.
Кроме того, путевки в Мьянму дороже, чем в Таиланд. "Туристы не знают, что они получат за эти деньги. Стоимость туров выше, так как внутри страны – от аэропорта до курортов – гостям приходится перемещаться самолетом. Плюс выбрано не лучшее время для начала полетов – сейчас в Мьянме сезон дождей", – подчеркивает Иванников.
Новосибирский туроператор предлагает экскурсионные туры и отдых на побережье, комбинированные программы. Например, стоимость программы на девять дней стартует от 974 долларов. Перелет до Мьянмы оплачивается дополнительно, это еще 78 тысяч рублей за билет в оба конца.
По словам гендиректора компании "Арт-тур" Дмитрия Арутюнова, Мьянма хороша и для экскурсионного туризма, и для пляжного. "Там более двух тысяч километров береговой линии, это одно из лучших морских направлений в Юго-Восточной Азии. Страна, несомненно, очень перспективна. У нас есть положительный опыт отправки туда туристов, впечатления сильные, путешественники очень довольны, хотя инфраструктура пока слабовата", – полагает он.
По мнению Арутюнова, новый рейс может заинтересовать туристов не только из Сибири, но и из Центральной России. Внутренние перелеты в России недорогие, их цена может оказаться не столь высокой на фоне общей стоимости экзотического путешествия.
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"Больше сомнений у меня вызывают перспективы самого рейса. Не совсем понятно, в частности, почему он поставлен именно из Новосибирска, да еще дважды в неделю. Похоже, решение принималось не из туристических соображений. Остается надеяться, что оно, тем не менее, станет стимулом для развития туризма на этом направлении", – сказал эксперт.
Мьянма с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года ввела особую визу в страну для граждан России, прибывающих с туристическими целями через пункты пропуска международных аэропортов в городах Янгон, Мандалай, а также Нейпьидо, которая с 2005 года стала новой столицей государства. Документ дает возможность двукратного или многократного въезда.
Национальный перевозчик Мьянмы Myanmar Airways International получил разрешение Росавиации на прямые рейсы между Мандалаем и Новосибирском. Они будут выполняться с частотой дважды в неделю, с конца октября – раз в семь дней. Как уточняет Росавиация, прямых рейсов между РФ и Мьянмой не было с 1993 года.