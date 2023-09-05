https://ria.ru/20230905/most-1894409567.html
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости, 05.09.2023
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:17
2023-09-05T21:17
2023-09-05T21:17
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881816180_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_807a7190573e20ce7ab8dcbd52add910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером во вторник в 19.30 "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881816180_859:0:3590:2048_1920x0_80_0_0_77067fe3f90cd08343d69e3f4b32a265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, движение не затруднено