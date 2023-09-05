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Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости, 05.09.2023
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21:17 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/most-1894409567.html
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости, 05.09.2023
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:17
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером во вторник в 19.30 "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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общество
Общество
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, движение не затруднено

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером во вторник в 19.30
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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