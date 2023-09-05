https://ria.ru/20230905/most-1894409567.html

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости, 05.09.2023

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:17

2023-09-05T21:17

2023-09-05T21:17

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером во вторник в 19.30 "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

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