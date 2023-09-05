https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:58
2023-09-05T11:58
2023-09-05T12:00
россия
безопасность
сергей шойгу
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/57/1495255756_0:4:2930:1652_1920x0_80_0_0_214ee024c59fccd11415a1e6544e659c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу."Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции."Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230827/mariupol-1892511095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/57/1495255756_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_eb5363067528c3f7d3066cb465ac33ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, образование - общество
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Образование - Общество
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Шойгу: набор в учебные заведения Минобороны значительно превысил прошлогодний
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино
, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.
По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции.
"Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе