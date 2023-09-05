https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html

Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны

Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023

Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны

Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:58

2023-09-05T11:58

2023-09-05T12:00

россия

безопасность

сергей шойгу

образование - общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу."Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции."Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230827/mariupol-1892511095.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, сергей шойгу, образование - общество