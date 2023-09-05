Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 05.09.2023 (обновлено: 12:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:58
2023-09-05T12:00
россия
безопасность
сергей шойгу
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/57/1495255756_0:4:2930:1652_1920x0_80_0_0_214ee024c59fccd11415a1e6544e659c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу."Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции."Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230827/mariupol-1892511095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/57/1495255756_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_eb5363067528c3f7d3066cb465ac33ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, сергей шойгу, образование - общество
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Образование - Общество
Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны

Шойгу: набор в учебные заведения Минобороны значительно превысил прошлогодний

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПарашютные прыжки курсантов Уссурийского суворовского военного училища
Парашютные прыжки курсантов Уссурийского суворовского военного училища - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Парашютные прыжки курсантов Уссурийского суворовского военного училища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.
По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции.
"Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
27 августа, 12:56
 
РоссияБезопасностьСергей ШойгуОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала