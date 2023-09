https://ria.ru/20230905/minoborony-1894233483.html

В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины

В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023

В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины

Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие",... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:17

2023-09-05T10:17

2023-09-05T10:17

в мире

россия

украина

сергей лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие", пишет газета Financial Times со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, который прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Зеленский ранее заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Лещенко... заявил, что смена руководства необходима, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества" и перезагрузить "доверие"", - пишет издание. По данным Financial Times, советник руководителя офиса Зеленского также указал на крымско-татарскую этническую принадлежность Умерова как на "бескомпромиссный сигнал" России о намерениях Киева по крымскому вопросу. Как отмечает издание, ссылаясь на источники, Умеров установил тесные связи с руководством Турции, странами Ближнего Востока и рядом западных государств. Financial Times добавляет, что команда Зеленского надеется, что новый министр обороны сможет использовать свои навыки, чтобы улучшить управление в ведомстве и повысить прозрачность закупок. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894214448.html

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сергей лещенко