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В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
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10:17 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/minoborony-1894233483.html
В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины
В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины
Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие",... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:17
2023-09-05T10:17
в мире
россия
украина
сергей лещенко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие", пишет газета Financial Times со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, который прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Зеленский ранее заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Лещенко... заявил, что смена руководства необходима, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества" и перезагрузить "доверие"", - пишет издание. По данным Financial Times, советник руководителя офиса Зеленского также указал на крымско-татарскую этническую принадлежность Умерова как на "бескомпромиссный сигнал" России о намерениях Киева по крымскому вопросу. Как отмечает издание, ссылаясь на источники, Умеров установил тесные связи с руководством Турции, странами Ближнего Востока и рядом западных государств. Financial Times добавляет, что команда Зеленского надеется, что новый министр обороны сможет использовать свои навыки, чтобы улучшить управление в ведомстве и повысить прозрачность закупок. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894214448.html
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html
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в мире, россия, украина, сергей лещенко
В мире, Россия, Украина, Сергей Лещенко
В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины

Советник Ермака Лещенко: смена главы Минобороны нужна для перезагрузки доверия

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие", пишет газета Financial Times со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, который прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.
Зеленский ранее заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Вчера, 05:42
«
"Лещенко... заявил, что смена руководства необходима, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества" и перезагрузить "доверие"", - пишет издание.
По данным Financial Times, советник руководителя офиса Зеленского также указал на крымско-татарскую этническую принадлежность Умерова как на "бескомпромиссный сигнал" России о намерениях Киева по крымскому вопросу.
Как отмечает издание, ссылаясь на источники, Умеров установил тесные связи с руководством Турции, странами Ближнего Востока и рядом западных государств. Financial Times добавляет, что команда Зеленского надеется, что новый министр обороны сможет использовать свои навыки, чтобы улучшить управление в ведомстве и повысить прозрачность закупок.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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