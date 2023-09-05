В Киеве объяснили смену главы Минобороны Украины
Советник Ермака Лещенко: смена главы Минобороны нужна для перезагрузки доверия
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Изменения в руководстве украинского министерства обороны необходимы, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие", пишет газета Financial Times со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, который прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.
Зеленский ранее заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
«
"Лещенко... заявил, что смена руководства необходима, чтобы "улучшить общение по чувствительным темам внутри общества" и перезагрузить "доверие"", - пишет издание.
По данным Financial Times, советник руководителя офиса Зеленского также указал на крымско-татарскую этническую принадлежность Умерова как на "бескомпромиссный сигнал" России о намерениях Киева по крымскому вопросу.
Как отмечает издание, ссылаясь на источники, Умеров установил тесные связи с руководством Турции, странами Ближнего Востока и рядом западных государств. Financial Times добавляет, что команда Зеленского надеется, что новый министр обороны сможет использовать свои навыки, чтобы улучшить управление в ведомстве и повысить прозрачность закупок.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".