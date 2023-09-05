https://ria.ru/20230905/minirovanie-1894300817.html

В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании

В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании - РИА Новости, 05.09.2023

В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании

Несколько образовательных учреждений Пермского края проверяют оперативные службы после звонков и писем о заложенных взрывных устройствах, сообщает министерство... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:44

2023-09-05T14:44

2023-09-05T14:45

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Несколько образовательных учреждений Пермского края проверяют оперативные службы после звонков и писем о заложенных взрывных устройствах, сообщает министерство территориальной безопасности региона. "На электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230905/narkodiler-1894293966.html

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происшествия, пермский край, пермь