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В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании - РИА Новости, 05.09.2023
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14:44 05.09.2023 (обновлено: 14:45 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/minirovanie-1894300817.html
В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании
В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании - РИА Новости, 05.09.2023
В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании
Несколько образовательных учреждений Пермского края проверяют оперативные службы после звонков и писем о заложенных взрывных устройствах, сообщает министерство... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:44
2023-09-05T14:45
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Несколько образовательных учреждений Пермского края проверяют оперативные службы после звонков и писем о заложенных взрывных устройствах, сообщает министерство территориальной безопасности региона. "На электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230905/narkodiler-1894293966.html
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происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Пермском крае проверят учебные заведения после сообщений о минировании

Полиция Пермского края проверит учебные заведения после сообщений о минировании

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Несколько образовательных учреждений Пермского края проверяют оперативные службы после звонков и писем о заложенных взрывных устройствах, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
"На электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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