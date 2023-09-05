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Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 05.09.2023 (обновлено: 15:49 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/mercedes-1894310711.html
Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros
Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros - РИА Новости, 05.09.2023
Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros, заявила во вторник материнская... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:26
2023-09-05T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
mercedes
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros, заявила во вторник материнская компания Daimler Truck. "Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros. В поставку входит несколько типов машин для решения задач военной поддержки и логистики", - говорится в заявлении Daimler Truck. Отмечается, что еще до поставок грузовиков водители прошли курсы обучения вождению машин этого типа. "Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется министерством иностранных дел и министром обороны Германии", - сообщается также в заявлении. Грузовики Zetros с полным приводом могут перевозить грузы массой от 16,5 до 40 тонн. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230824/rakety-1892030566.html
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в мире, украина, германия, mercedes, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Mercedes, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros

Daimler объявил о поставке украинской армии более ста грузовиков Mercedes Zetros

© Фото : Daimler Truck AGКомпания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Daimler Truck AG
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros, заявила во вторник материнская компания Daimler Truck.
"Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros. В поставку входит несколько типов машин для решения задач военной поддержки и логистики", - говорится в заявлении Daimler Truck. Отмечается, что еще до поставок грузовиков водители прошли курсы обучения вождению машин этого типа.
"Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется министерством иностранных дел и министром обороны Германии", - сообщается также в заявлении. Грузовики Zetros с полным приводом могут перевозить грузы массой от 16,5 до 40 тонн.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияMercedesВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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