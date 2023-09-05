https://ria.ru/20230905/mercedes-1894310711.html

Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros

Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros - РИА Новости, 05.09.2023

Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros, заявила во вторник материнская... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:26

2023-09-05T15:26

2023-09-05T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

mercedes

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros, заявила во вторник материнская компания Daimler Truck. "Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros. В поставку входит несколько типов машин для решения задач военной поддержки и логистики", - говорится в заявлении Daimler Truck. Отмечается, что еще до поставок грузовиков водители прошли курсы обучения вождению машин этого типа. "Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется министерством иностранных дел и министром обороны Германии", - сообщается также в заявлении. Грузовики Zetros с полным приводом могут перевозить грузы массой от 16,5 до 40 тонн. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/rakety-1892030566.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, mercedes, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр