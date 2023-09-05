В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот
В Горном Алтае вернули в дикую природу двух подросших медвежат-сирот
© Фото : Минприроды Алтайского края/TelegramДвух подросших медвежат-сирот выпустили на волю в Республике Алтай
Двух подросших медвежат-сирот выпустили на волю в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 5 сен — РИА Новости. В Республике Алтай выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале.
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"Медвежонок, которого спасли в Алтайском крае в мае 2023 года при участии Минприроды Алтайского края, а также еще один медвежонок-сирота, спасенный в селе Артыбаш в Республике Алтай, возвращены в дикую природу Алтайского государственного биосферного заповедника", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что за лето малыши окрепли и превратились в молодых медведей, которые могут самостоятельно жить в природе.
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"Выражаем благодарность всем, кто принял участие в оказании помощи животным, попавшим в беду. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медвежата не только спасены, но и смогли вернуться в естественную среду обитания", — подчеркнули в Минприроды.
Алтайский государственный природный биосферный заповедник расположен в Республике Алтай, на стыке горных систем Алтая и Саян, на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в ее верховье. Площадь заповедника превышает 870 тысяч гектаров, там обитают такие редчайшие виды животных, как снежный барс и лесной северный олень. С 1998 года заповедник и Телецкое озеро включены в число объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.