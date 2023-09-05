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В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот - РИА Новости, 05.09.2023
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Хорошие новости
 
11:33 05.09.2023 (обновлено: 12:22 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/medvezhata-1894250107.html
В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот
В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот - РИА Новости, 05.09.2023
В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот
В Республике Алтай выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:33
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хорошие новости
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алтайский край
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БАРНАУЛ, 5 сен — РИА Новости. В Республике Алтай выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале. &quot;Медвежонок, которого спасли в Алтайском крае в мае 2023 года при участии Минприроды Алтайского края, а также еще один медвежонок-сирота, спасенный в селе Артыбаш в Республике Алтай, возвращены в дикую природу Алтайского государственного биосферного заповедника&quot;, — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что за лето малыши окрепли и превратились в молодых медведей, которые могут самостоятельно жить в природе. &quot;Выражаем благодарность всем, кто принял участие в оказании помощи животным, попавшим в беду. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медвежата не только спасены, но и смогли вернуться в естественную среду обитания&quot;, — подчеркнули в Минприроды.Алтайский государственный природный биосферный заповедник расположен в Республике Алтай, на стыке горных систем Алтая и Саян, на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в ее верховье. Площадь заповедника превышает 870 тысяч гектаров, там обитают такие редчайшие виды животных, как снежный барс и лесной северный олень. С 1998 года заповедник и Телецкое озеро включены в число объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230829/leopard-1892825713.html
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республика алтай, алтайский край
Хорошие новости, Республика Алтай, Алтайский край
В Горном Алтае выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот

В Горном Алтае вернули в дикую природу двух подросших медвежат-сирот

© Фото : Минприроды Алтайского края/TelegramДвух подросших медвежат-сирот выпустили на волю в Республике Алтай
Двух подросших медвежат-сирот выпустили на волю в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Минприроды Алтайского края/Telegram
Двух подросших медвежат-сирот выпустили на волю в Республике Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 сен — РИА Новости. В Республике Алтай выпустили на волю двух подросших медвежат-сирот, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале.
«

"Медвежонок, которого спасли в Алтайском крае в мае 2023 года при участии Минприроды Алтайского края, а также еще один медвежонок-сирота, спасенный в селе Артыбаш в Республике Алтай, возвращены в дикую природу Алтайского государственного биосферного заповедника", — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что за лето малыши окрепли и превратились в молодых медведей, которые могут самостоятельно жить в природе.
«

"Выражаем благодарность всем, кто принял участие в оказании помощи животным, попавшим в беду. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медвежата не только спасены, но и смогли вернуться в естественную среду обитания", — подчеркнули в Минприроды.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник расположен в Республике Алтай, на стыке горных систем Алтая и Саян, на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в ее верховье. Площадь заповедника превышает 870 тысяч гектаров, там обитают такие редчайшие виды животных, как снежный барс и лесной северный олень. С 1998 года заповедник и Телецкое озеро включены в число объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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