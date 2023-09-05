https://ria.ru/20230905/malayziya-1894229278.html

В Малайзии призвали АСЕАН остерегаться конфликтов со стороны крупных стран

В Малайзии призвали АСЕАН остерегаться конфликтов со стороны крупных стран - РИА Новости, 05.09.2023

В Малайзии призвали АСЕАН остерегаться конфликтов со стороны крупных стран

АСЕАН должна остерегаться сеющих распри действий со стороны крупных держав и постоянно поддерживать концепцию своей центральной роли, заявил премьер-министр... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:49

2023-09-05T09:49

2023-09-05T10:23

в мире

малайзия

китай

южно-китайское море

оон

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. АСЕАН должна остерегаться сеющих распри действий со стороны крупных держав и постоянно поддерживать концепцию своей центральной роли, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По словам премьера, конкуренция между крупными державами влияет на реализацию совместных инициатив АСЕАН, таких как Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН. "Мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было подорвано необузданным соперничеством крупных держав", - заявил Ибрагим во время выступления на пленарном заседании 43-го саммита АСЕАН в Джакарте. Слова политика приводит малайзийское новостное агентство Bernama. Премьер также отметил, что Малайзия четко изложила свою позицию по изданию "стандартной карты" Китая 2023 года. "Проблемы в Южно-Китайском море должны решаться мирным и рациональным путем посредством диалога и консультаций в соответствии с общепризнанными принципами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (Unclos)", - пояснил малайзийский премьер. Ранее МИД Малайзии заявил, что страна не признает "стандартную карту" Китая 2023 года, на которой части малайзийских вод вблизи Сабаха и Саравака обозначены как принадлежащие Китаю. Встреча глав АСЕАН проходит на фоне обострения напряженности в Южно-Китайском море после того, как Китай опубликовал новую "стандартную карту". В ней излагаются претензии на большие территории, оспариваемые некоторыми членами АСЕАН, что вызвало протесты, в том числе и со стороны Малайзии.

https://ria.ru/20230905/asean-1894127251.html

малайзия

китай

южно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, малайзия, китай, южно-китайское море, оон