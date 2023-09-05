https://ria.ru/20230905/makkonnell-1894386653.html

Врач не нашел отклонений у замиравшего перед журналистами республиканца

Врач не нашел отклонений у замиравшего перед журналистами республиканца - РИА Новости, 05.09.2023

Врач не нашел отклонений у замиравшего перед журналистами республиканца

Врач не нашел серьезных отклонений у лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, который несколько раз замирал перед журналистами. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:46

2023-09-05T18:46

2023-09-05T18:46

в мире

сша

митч макконнелл

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Врач не нашел серьезных отклонений у лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, который несколько раз замирал перед журналистами. "Нет доказательств того, что у вас эпилепсия или вы перенесли инсульт или ишемический удар, а также наличия расстройств двигательной системы таких, как болезнь Паркинсона", - говорится в заключении врача конгресса, распространенном журналистам. По словам доктора, после случившегося 30 августа эпизода он не меняет рекомендаций о лечении и восстановлении после падения лидера республиканцев в марте этого года. Макконнелл, которому 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В пресс-службе сенатора заявили, что тот почувствовал "моментальное головокружение". Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре.

https://ria.ru/20230808/ogovorka-1888953532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, митч макконнелл, сенат сша