https://ria.ru/20230905/lavrov-1894277606.html

Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября

Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября - РИА Новости, 05.09.2023

Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Бангладеш 7-8 сентября встретится с премьер-министром страны и главой внешнеполитического ведомства,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:16

в мире

россия

бангладеш

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Бангладеш 7-8 сентября встретится с премьер-министром страны и главой внешнеполитического ведомства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."7-8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Бангладеш с рабочим визитом. Программа главы российского внешнеполитического ведомства включает встречу с премьер-министром этой страны, а также переговоры с министром иностранных дел Бангладеш", - сказала она на брифинге.Она добавила, что стороны обсудят двусторонние отношения и актуальные региональные и международные проблемы.

https://ria.ru/20230902/oon-1893861010.html

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в мире, россия, бангладеш, сергей лавров, мария захарова