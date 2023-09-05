https://ria.ru/20230905/lavrov-1894277606.html
Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября
Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Бангладеш 7-8 сентября встретится с премьер-министром страны и главой внешнеполитического ведомства,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:09
2023-09-05T13:09
2023-09-05T13:16
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бангладеш
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Бангладеш 7-8 сентября встретится с премьер-министром страны и главой внешнеполитического ведомства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."7-8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Бангладеш с рабочим визитом. Программа главы российского внешнеполитического ведомства включает встречу с премьер-министром этой страны, а также переговоры с министром иностранных дел Бангладеш", - сказала она на брифинге.Она добавила, что стороны обсудят двусторонние отношения и актуальные региональные и международные проблемы.
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в мире, россия, бангладеш, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Бангладеш, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров посетит Бангладеш 7-8 сентября
Захарова: Лавров встретится с премьером и главой МИД Бангладеш 7-8 сентября