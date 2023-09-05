https://ria.ru/20230905/lavrov-1894272030.html
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте - РИА Новости, 05.09.2023
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте
Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 сентября в Джакарте примет участие в Восточноазиатском саммите, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:52
2023-09-05T12:52
2023-09-05T13:07
джакарта
россия
сергей лавров
мария захарова
нато
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 сентября в Джакарте примет участие в Восточноазиатском саммите, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого сентября в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 18-м Восточноазиатском саммите", — сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что в ходе мероприятия Россия "считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается АТР"."В частности, намерены привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны, как они называют, ответственности НАТО. То есть просто желание раскрыть еще и над этим регионом "натовский зонтик", - добавила она.
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джакарта, россия, сергей лавров, мария захарова, нато
Джакарта, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, НАТО
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте 7 сентября