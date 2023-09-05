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Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону - РИА Новости, 05.09.2023
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:19
2023-09-05T11:19
2023-09-05T11:19
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СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель.Чиновник напомнил, что вскоре будет поэтапный переход — примерно в ноябре, когда начнется активная подготовка к холодному турсезону. Пляжи начнут оборудовать зимней инфраструктурой.Руппель отметил, что ярко выраженных переходов от сезона к сезону на курортах края, как это было раньше, нет. Сегодня турпоток в регион и, в частности, Сочи, стабилен, загрузка отелей резко не снижается даже в межсезонье.По словам вице-губернатора, практически все лето номера на горных курортах в Красной Поляне, ориентированных больше на зимний вид отдыха, были загружены на 75 – 80 процентов, хотя раньше эта цифра не превышала 50 процентов.Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно длится с начала сентября и до конца октября. При условии теплой погоды этот туристический период продлевают до середины ноября, когда сохраняется комфортная температура воздуха и морской воды. Иногда бархатный сезон может быть сокращен из-за неблагоприятных климатических условий. Такие наблюдались с 3 по 4 сентября текущего года: в город пришли ливни, грозы, смерчи. На курорте объявляли штормовое предупреждение.
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, отдых в России, Отдых на море
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону
Вице-губернатор Краснодарского края ожидает высокого турпотока в регион осенью
СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель.
Чиновник напомнил, что вскоре будет поэтапный переход — примерно в ноябре, когда начнется активная подготовка к холодному турсезону. Пляжи начнут оборудовать зимней инфраструктурой.
Руппель отметил, что ярко выраженных переходов от сезона к сезону на курортах края, как это было раньше, нет. Сегодня турпоток в регион и, в частности, Сочи, стабилен, загрузка отелей резко не снижается даже в межсезонье.
По словам вице-губернатора, практически все лето номера на горных курортах в Красной Поляне, ориентированных больше на зимний вид отдыха, были загружены на 75 – 80 процентов, хотя раньше эта цифра не превышала 50 процентов.
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно длится с начала сентября и до конца октября. При условии теплой погоды этот туристический период продлевают до середины ноября, когда сохраняется комфортная температура воздуха и морской воды. Иногда бархатный сезон может быть сокращен из-за неблагоприятных климатических условий. Такие наблюдались с 3 по 4 сентября текущего года: в город пришли ливни, грозы, смерчи. На курорте объявляли штормовое предупреждение.
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