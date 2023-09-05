Рейтинг@Mail.ru
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:19 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kurorty-1894238808.html
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону - РИА Новости, 05.09.2023
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:19
2023-09-05T11:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
отдых в россии
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882110383_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_595182ee39c400dcc14a2e63d555bf4d.jpg
СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель.Чиновник напомнил, что вскоре будет поэтапный переход — примерно в ноябре, когда начнется активная подготовка к холодному турсезону. Пляжи начнут оборудовать зимней инфраструктурой.Руппель отметил, что ярко выраженных переходов от сезона к сезону на курортах края, как это было раньше, нет. Сегодня турпоток в регион и, в частности, Сочи, стабилен, загрузка отелей резко не снижается даже в межсезонье.По словам вице-губернатора, практически все лето номера на горных курортах в Красной Поляне, ориентированных больше на зимний вид отдыха, были загружены на 75 – 80 процентов, хотя раньше эта цифра не превышала 50 процентов.Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно длится с начала сентября и до конца октября. При условии теплой погоды этот туристический период продлевают до середины ноября, когда сохраняется комфортная температура воздуха и морской воды. Иногда бархатный сезон может быть сокращен из-за неблагоприятных климатических условий. Такие наблюдались с 3 по 4 сентября текущего года: в город пришли ливни, грозы, смерчи. На курорте объявляли штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882110383_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_933af2f6db4a041174751034b915d30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, отдых в России, Отдых на море
Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону

Вице-губернатор Краснодарского края ожидает высокого турпотока в регион осенью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАквапарк "Золотой пляж" в Анапе
Аквапарк Золотой пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 сен РИА Новости. Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель.
Чиновник напомнил, что вскоре будет поэтапный переход — примерно в ноябре, когда начнется активная подготовка к холодному турсезону. Пляжи начнут оборудовать зимней инфраструктурой.
Руппель отметил, что ярко выраженных переходов от сезона к сезону на курортах края, как это было раньше, нет. Сегодня турпоток в регион и, в частности, Сочи, стабилен, загрузка отелей резко не снижается даже в межсезонье.
По словам вице-губернатора, практически все лето номера на горных курортах в Красной Поляне, ориентированных больше на зимний вид отдыха, были загружены на 75 – 80 процентов, хотя раньше эта цифра не превышала 50 процентов.
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно длится с начала сентября и до конца октября. При условии теплой погоды этот туристический период продлевают до середины ноября, когда сохраняется комфортная температура воздуха и морской воды. Иногда бархатный сезон может быть сокращен из-за неблагоприятных климатических условий. Такие наблюдались с 3 по 4 сентября текущего года: в город пришли ливни, грозы, смерчи. На курорте объявляли штормовое предупреждение.
Вид на Благовещенский собор и реку Клязьма в городе Гороховце - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Старинный город в российской глубинке. Что посмотреть за день в Гороховце
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКраснодарский крайотдых в РоссииОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала