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Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону

Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону - РИА Новости, 05.09.2023

Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к бархатному сезону

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:19

2023-09-05T11:19

2023-09-05T11:19

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СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на курортах Краснодарского края пройдет хорошо с учетом благоприятного прогноза погоды, рассказал вице-губернатор Александр Руппель.Чиновник напомнил, что вскоре будет поэтапный переход — примерно в ноябре, когда начнется активная подготовка к холодному турсезону. Пляжи начнут оборудовать зимней инфраструктурой.Руппель отметил, что ярко выраженных переходов от сезона к сезону на курортах края, как это было раньше, нет. Сегодня турпоток в регион и, в частности, Сочи, стабилен, загрузка отелей резко не снижается даже в межсезонье.По словам вице-губернатора, практически все лето номера на горных курортах в Красной Поляне, ориентированных больше на зимний вид отдыха, были загружены на 75 – 80 процентов, хотя раньше эта цифра не превышала 50 процентов.Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно длится с начала сентября и до конца октября. При условии теплой погоды этот туристический период продлевают до середины ноября, когда сохраняется комфортная температура воздуха и морской воды. Иногда бархатный сезон может быть сокращен из-за неблагоприятных климатических условий. Такие наблюдались с 3 по 4 сентября текущего года: в город пришли ливни, грозы, смерчи. На курорте объявляли штормовое предупреждение.

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