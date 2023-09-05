https://ria.ru/20230905/konferentsiya-1894261856.html
Шойгу оценил итоги Московской конференции по безопасности
Шойгу оценил итоги Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 05.09.2023
Шойгу оценил итоги Московской конференции по безопасности
Московская конференция по безопасности, прошедшая в августе, показала провал усилий Запада по изоляции России, в ней участвовали 800 делегатов из 76 стран,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:16
2023-09-05T12:16
2023-09-05T12:16
сергей шойгу
россия
московская конференция по международной безопасности
безопасность
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Московская конференция по безопасности, прошедшая в августе, показала провал усилий Запада по изоляции России, в ней участвовали 800 делегатов из 76 стран, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Также в августе прошла XI Московская конференция по международной безопасности. Она собрала 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций, в том числе 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. По его словам, главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России на укрепление многополярности, а также готовность к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с РФ в оборонной сфере. "Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции", - добавил министр.
https://ria.ru/20230815/konferentsiya-1889517150.html
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сергей шойгу, россия, московская конференция по международной безопасности, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Московская конференция по международной безопасности, Безопасность
Шойгу оценил итоги Московской конференции по безопасности
Шойгу: конференция по безопасности показала провал усилий Запада по изоляции РФ
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Московская конференция по безопасности, прошедшая в августе, показала провал усилий Запада по изоляции России, в ней участвовали 800 делегатов из 76 стран, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Также в августе прошла XI Московская конференция по международной безопасности. Она собрала 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций, в том числе 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
По его словам, главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России на укрепление многополярности, а также готовность к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с РФ в оборонной сфере.
"Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции", - добавил министр.
Московская конференция по международной безопасности