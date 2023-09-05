https://ria.ru/20230905/konditsionery-1892617494.html

Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок

Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок - РИА Новости, 05.09.2023

Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок

Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:03

2023-09-05T14:03

2023-09-05T19:30

россия

квартира

технологии

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Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в домах благодаря умным сплит-системам Daichi (Даичи)."Облачный" кондиционер: для комфорта в бытуКомпания Daichi представляет принципиально новую технику: благодаря встроенному Wi-Fi-модулю доступ к "Облачному" кондиционеру открыт из любой точки мира — достаточно просто подключить приложение, чтобы управлять различными функциями и настройками климатической системы.Современные технологии, задействованные в "Облачном" кондиционере, не просто упрощают использование, но и оптимизируют затраты на его содержание и обслуживание. Для экономии и разумного потребления предусмотрена система оплаты по подписке, впервые использованная в бытовом оборудовании.Умная техника все делает самаВстроенные датчики температуры собирают данные 24/7, на основе которых выдаются рекомендации, или в зависимости от настроек система сама реагирует на изменения температуры и влажности.Облачный сервис, к которому подключен кондиционер, позволяет управлять им со смартфона или другого гаджета дистанционно. А если дома отключился интернет, то основные функции системы остаются доступны через Bluetooth: включение/выключение, изменение температуры, сила обдува, угол жалюзи, различные режимы и др.Сценарии по геолокации позволяют создавать необходимый микроклимат при приближении к зданию. Удобно, возвращаясь домой, ощутить прохладу или тепло. А расширенный доступ к умной сплит-системе дарит возможность каждому члену семьи управлять настройками и создавать индивидуальный комфортный микроклимат в доме.Подключение к виртуальным голосовым помощникам (Алисе, Марусе или Салюту) значительно облегчает управление функциями и сценариями сплит-системы, создавая дополнительное удобство для регулировки температуры и влажности в помещении.Еще одно преимущество такого кондиционер в том, что он всегда под надежным контролем сервисного центра, который отслеживает работоспособность техники через "облако". При неполадках служба поддержки свяжется с пользователем и назначит удобное время для визита технического специалиста. Также клиент может самостоятельно обратиться в сервисный-центр прямо через приложение.Платите как хотитеПриобретая "Облачный" кондиционер, пользователь получает доступ к мобильному управлению и службе онлайн-диагностики работы оборудования.На выбор предлагается два тарифа:Кондиционер идеальный по всем важным параметрамИнновация Daichi действительно соответствует всем потребностям пользователей:Принципиально новый продукт по доступной цене упрощает быт и улучшает качество жизни.Принцип работы в деталяхКондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, который позволяет подключить устройство к облачному сервису и управлять через приложение Daichi Сomfort (Даичи Комфорт). Независимо от тарифа кроме оборудования пользователь бесплатно подключается к сервису "Климат Онлайн".В приложении легко контролировать и настраивать работу устройства дистанционно. Создавать собственные сценарии и выводить их на панель быстрого доступа для комфортного и легкого управления. Устанавливать режимы работы по заданным параметрам и выбирать встроенные функции — комфортный сон, режим тишины или групповые команды.Оптимальное решение для жизни и бизнесаКондиционеры нового поколения с интеллектуальной гибкой системой ассоциируются с комфортом высшего уровня и дарят возможность создать персональную систему управления климатом.Учитывая обширный встроенный набор функций и настроек, новинка Daichi подойдет для дома, квартиры, офиса и магазина. Облачные кондиционеры оценят те, кто привык получать максимум от современной техники, освобождает свое личное время от лишних действий и грамотно распределяет собственный бюджет.Более подробную информацию можно найти на официальном сайте или по телефону 8 (800) 101-98-98.Реклама, ООО "ДАИЧИ", erid: 4CQwVszH9pUkKXJm6bT

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, квартира, технологии