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Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок - РИА Новости, 05.09.2023
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14:03 05.09.2023 (обновлено: 19:30 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/konditsionery-1892617494.html
Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок
Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок - РИА Новости, 05.09.2023
Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок
Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:03
2023-09-05T19:30
россия
квартира
технологии
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Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в домах благодаря умным сплит-системам Daichi (Даичи)."Облачный" кондиционер: для комфорта в бытуКомпания Daichi представляет принципиально новую технику: благодаря встроенному Wi-Fi-модулю доступ к "Облачному" кондиционеру открыт из любой точки мира — достаточно просто подключить приложение, чтобы управлять различными функциями и настройками климатической системы.Современные технологии, задействованные в "Облачном" кондиционере, не просто упрощают использование, но и оптимизируют затраты на его содержание и обслуживание. Для экономии и разумного потребления предусмотрена система оплаты по подписке, впервые использованная в бытовом оборудовании.Умная техника все делает самаВстроенные датчики температуры собирают данные 24/7, на основе которых выдаются рекомендации, или в зависимости от настроек система сама реагирует на изменения температуры и влажности.Облачный сервис, к которому подключен кондиционер, позволяет управлять им со смартфона или другого гаджета дистанционно. А если дома отключился интернет, то основные функции системы остаются доступны через Bluetooth: включение/выключение, изменение температуры, сила обдува, угол жалюзи, различные режимы и др.Сценарии по геолокации позволяют создавать необходимый микроклимат при приближении к зданию. Удобно, возвращаясь домой, ощутить прохладу или тепло. А расширенный доступ к умной сплит-системе дарит возможность каждому члену семьи управлять настройками и создавать индивидуальный комфортный микроклимат в доме.Подключение к виртуальным голосовым помощникам (Алисе, Марусе или Салюту) значительно облегчает управление функциями и сценариями сплит-системы, создавая дополнительное удобство для регулировки температуры и влажности в помещении.Еще одно преимущество такого кондиционер в том, что он всегда под надежным контролем сервисного центра, который отслеживает работоспособность техники через "облако". При неполадках служба поддержки свяжется с пользователем и назначит удобное время для визита технического специалиста. Также клиент может самостоятельно обратиться в сервисный-центр прямо через приложение.Платите как хотитеПриобретая "Облачный" кондиционер, пользователь получает доступ к мобильному управлению и службе онлайн-диагностики работы оборудования.На выбор предлагается два тарифа:Кондиционер идеальный по всем важным параметрамИнновация Daichi действительно соответствует всем потребностям пользователей:Принципиально новый продукт по доступной цене упрощает быт и улучшает качество жизни.Принцип работы в деталяхКондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, который позволяет подключить устройство к облачному сервису и управлять через приложение Daichi Сomfort (Даичи Комфорт). Независимо от тарифа кроме оборудования пользователь бесплатно подключается к сервису "Климат Онлайн".В приложении легко контролировать и настраивать работу устройства дистанционно. Создавать собственные сценарии и выводить их на панель быстрого доступа для комфортного и легкого управления. Устанавливать режимы работы по заданным параметрам и выбирать встроенные функции — комфортный сон, режим тишины или групповые команды.Оптимальное решение для жизни и бизнесаКондиционеры нового поколения с интеллектуальной гибкой системой ассоциируются с комфортом высшего уровня и дарят возможность создать персональную систему управления климатом.Учитывая обширный встроенный набор функций и настроек, новинка Daichi подойдет для дома, квартиры, офиса и магазина. Облачные кондиционеры оценят те, кто привык получать максимум от современной техники, освобождает свое личное время от лишних действий и грамотно распределяет собственный бюджет.Более подробную информацию можно найти на официальном сайте или по телефону 8 (800) 101-98-98.Реклама, ООО "ДАИЧИ", erid: 4CQwVszH9pUkKXJm6bT
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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60
353
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россия, квартира, технологии
Россия, Квартира, Технологии

Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок

© Фото : пресс-службы DaichiУмная сплит-система Daichi (Даичи)
Умная сплит-система Daichi (Даичи) - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-службы Daichi
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Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в домах благодаря умным сплит-системам Daichi (Даичи).

"Облачный" кондиционер: для комфорта в быту

Компания Daichi представляет принципиально новую технику: благодаря встроенному Wi-Fi-модулю доступ к "Облачному" кондиционеру открыт из любой точки мира — достаточно просто подключить приложение, чтобы управлять различными функциями и настройками климатической системы.
Современные технологии, задействованные в "Облачном" кондиционере, не просто упрощают использование, но и оптимизируют затраты на его содержание и обслуживание. Для экономии и разумного потребления предусмотрена система оплаты по подписке, впервые использованная в бытовом оборудовании.

Умная техника все делает сама

© Фото : пресс-службы DaichiОблачный кондиционер Daichi (Даичи)
Облачный кондиционер Daichi (Даичи) - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-службы Daichi
Облачный кондиционер Daichi (Даичи)
Встроенные датчики температуры собирают данные 24/7, на основе которых выдаются рекомендации, или в зависимости от настроек система сама реагирует на изменения температуры и влажности.
Облачный сервис, к которому подключен кондиционер, позволяет управлять им со смартфона или другого гаджета дистанционно. А если дома отключился интернет, то основные функции системы остаются доступны через Bluetooth: включение/выключение, изменение температуры, сила обдува, угол жалюзи, различные режимы и др.
Сценарии по геолокации позволяют создавать необходимый микроклимат при приближении к зданию. Удобно, возвращаясь домой, ощутить прохладу или тепло. А расширенный доступ к умной сплит-системе дарит возможность каждому члену семьи управлять настройками и создавать индивидуальный комфортный микроклимат в доме.
Подключение к виртуальным голосовым помощникам (Алисе, Марусе или Салюту) значительно облегчает управление функциями и сценариями сплит-системы, создавая дополнительное удобство для регулировки температуры и влажности в помещении.
Еще одно преимущество такого кондиционер в том, что он всегда под надежным контролем сервисного центра, который отслеживает работоспособность техники через "облако". При неполадках служба поддержки свяжется с пользователем и назначит удобное время для визита технического специалиста. Также клиент может самостоятельно обратиться в сервисный-центр прямо через приложение.

Платите как хотите

Приобретая "Облачный" кондиционер, пользователь получает доступ к мобильному управлению и службе онлайн-диагностики работы оборудования.
На выбор предлагается два тарифа:
  • Пожизненный доступ. Кондиционер приобретается в собственность. Управление устройством без ограничений на протяжении всего периода его эксплуатации, доступ включен в стоимость оборудования. Гарантия пять лет.
  • На 12 месяцев. Возможность оплатить стоимость кондиционера сразу или равными платежами в течение четырех лет. Предоставление бесплатных запчастей при техобслуживании и ремонте устройства. Гарантия пять лет.

Кондиционер идеальный по всем важным параметрам

© Фото : пресс-службы DaichiАктивация по геолокации
Активация по геолокации - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-службы Daichi
Активация по геолокации
Инновация Daichi действительно соответствует всем потребностям пользователей:
  • Интегрируется в систему "Умный дом".
  • Управляется со смартфона или ПК через интернет или Bluetooth.
  • Быстро и просто обслуживается.
  • Экономит электроэнергию.
  • Имеет дополнительное гарантию.
Принципиально новый продукт по доступной цене упрощает быт и улучшает качество жизни.

Принцип работы в деталях

Кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, который позволяет подключить устройство к облачному сервису и управлять через приложение Daichi Сomfort (Даичи Комфорт). Независимо от тарифа кроме оборудования пользователь бесплатно подключается к сервису "Климат Онлайн".
В приложении легко контролировать и настраивать работу устройства дистанционно. Создавать собственные сценарии и выводить их на панель быстрого доступа для комфортного и легкого управления. Устанавливать режимы работы по заданным параметрам и выбирать встроенные функции — комфортный сон, режим тишины или групповые команды.

Оптимальное решение для жизни и бизнеса

© Фото : пресс-службы DaichiУмная сплит-система Daichi (Даичи)
Умная сплит-система Daichi (Даичи) - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-службы Daichi
Умная сплит-система Daichi (Даичи)
Кондиционеры нового поколения с интеллектуальной гибкой системой ассоциируются с комфортом высшего уровня и дарят возможность создать персональную систему управления климатом.
Учитывая обширный встроенный набор функций и настроек, новинка Daichi подойдет для дома, квартиры, офиса и магазина. Облачные кондиционеры оценят те, кто привык получать максимум от современной техники, освобождает свое личное время от лишних действий и грамотно распределяет собственный бюджет.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте или по телефону 8 (800) 101-98-98.
Реклама, ООО "ДАИЧИ", erid: 4CQwVszH9pUkKXJm6bT
 
РоссияКвартираТехнологии
 
 
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