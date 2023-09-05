Прорыв в мире кондиционеров: Daichi удивляет и захватывает рынок
© Фото : пресс-службы DaichiУмная сплит-система Daichi (Даичи)
© Фото : пресс-службы Daichi
Инновации и технические достижения помогают не только заказывать еду, делать покупки, переводить деньги в один клик, но и создавать комфортный микроклимат в домах благодаря умным сплит-системам Daichi (Даичи).
"Облачный" кондиционер: для комфорта в быту
Компания Daichi представляет принципиально новую технику: благодаря встроенному Wi-Fi-модулю доступ к "Облачному" кондиционеру открыт из любой точки мира — достаточно просто подключить приложение, чтобы управлять различными функциями и настройками климатической системы.
Современные технологии, задействованные в "Облачном" кондиционере, не просто упрощают использование, но и оптимизируют затраты на его содержание и обслуживание. Для экономии и разумного потребления предусмотрена система оплаты по подписке, впервые использованная в бытовом оборудовании.
Умная техника все делает сама
© Фото : пресс-службы DaichiОблачный кондиционер Daichi (Даичи)
© Фото : пресс-службы Daichi
Облачный кондиционер Daichi (Даичи)
Встроенные датчики температуры собирают данные 24/7, на основе которых выдаются рекомендации, или в зависимости от настроек система сама реагирует на изменения температуры и влажности.
Облачный сервис, к которому подключен кондиционер, позволяет управлять им со смартфона или другого гаджета дистанционно. А если дома отключился интернет, то основные функции системы остаются доступны через Bluetooth: включение/выключение, изменение температуры, сила обдува, угол жалюзи, различные режимы и др.
Сценарии по геолокации позволяют создавать необходимый микроклимат при приближении к зданию. Удобно, возвращаясь домой, ощутить прохладу или тепло. А расширенный доступ к умной сплит-системе дарит возможность каждому члену семьи управлять настройками и создавать индивидуальный комфортный микроклимат в доме.
Подключение к виртуальным голосовым помощникам (Алисе, Марусе или Салюту) значительно облегчает управление функциями и сценариями сплит-системы, создавая дополнительное удобство для регулировки температуры и влажности в помещении.
Еще одно преимущество такого кондиционер в том, что он всегда под надежным контролем сервисного центра, который отслеживает работоспособность техники через "облако". При неполадках служба поддержки свяжется с пользователем и назначит удобное время для визита технического специалиста. Также клиент может самостоятельно обратиться в сервисный-центр прямо через приложение.
Платите как хотите
Приобретая "Облачный" кондиционер, пользователь получает доступ к мобильному управлению и службе онлайн-диагностики работы оборудования.
На выбор предлагается два тарифа:
- Пожизненный доступ. Кондиционер приобретается в собственность. Управление устройством без ограничений на протяжении всего периода его эксплуатации, доступ включен в стоимость оборудования. Гарантия пять лет.
- На 12 месяцев. Возможность оплатить стоимость кондиционера сразу или равными платежами в течение четырех лет. Предоставление бесплатных запчастей при техобслуживании и ремонте устройства. Гарантия пять лет.
Кондиционер идеальный по всем важным параметрам
© Фото : пресс-службы DaichiАктивация по геолокации
© Фото : пресс-службы Daichi
Активация по геолокации
Инновация Daichi действительно соответствует всем потребностям пользователей:
- Интегрируется в систему "Умный дом".
- Управляется со смартфона или ПК через интернет или Bluetooth.
- Быстро и просто обслуживается.
- Экономит электроэнергию.
- Имеет дополнительное гарантию.
Принципиально новый продукт по доступной цене упрощает быт и улучшает качество жизни.
Принцип работы в деталях
Кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, который позволяет подключить устройство к облачному сервису и управлять через приложение Daichi Сomfort (Даичи Комфорт). Независимо от тарифа кроме оборудования пользователь бесплатно подключается к сервису "Климат Онлайн".
В приложении легко контролировать и настраивать работу устройства дистанционно. Создавать собственные сценарии и выводить их на панель быстрого доступа для комфортного и легкого управления. Устанавливать режимы работы по заданным параметрам и выбирать встроенные функции — комфортный сон, режим тишины или групповые команды.
Оптимальное решение для жизни и бизнеса
© Фото : пресс-службы DaichiУмная сплит-система Daichi (Даичи)
© Фото : пресс-службы Daichi
Умная сплит-система Daichi (Даичи)
Кондиционеры нового поколения с интеллектуальной гибкой системой ассоциируются с комфортом высшего уровня и дарят возможность создать персональную систему управления климатом.
Учитывая обширный встроенный набор функций и настроек, новинка Daichi подойдет для дома, квартиры, офиса и магазина. Облачные кондиционеры оценят те, кто привык получать максимум от современной техники, освобождает свое личное время от лишних действий и грамотно распределяет собственный бюджет.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте или по телефону 8 (800) 101-98-98.
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