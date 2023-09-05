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Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2023
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:22
2023-09-05T12:22
2023-09-05T12:22
политика
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются. "В целом, реализуется очень насыщенный график контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств. В том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. по мере того, как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать", - сказал Песков.
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политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Песков: даты двусторонней встречи Путина и Си Цзиньпина согласовываются