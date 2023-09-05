https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html

Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем

Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2023

Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем

Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:22

2023-09-05T12:22

2023-09-05T12:22

политика

россия

китай

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются. "В целом, реализуется очень насыщенный график контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств. В том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. по мере того, как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать", - сказал Песков.

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политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин