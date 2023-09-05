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Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2023
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12:22 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2023
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:22
2023-09-05T12:22
политика
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются. "В целом, реализуется очень насыщенный график контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств. В том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. по мере того, как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894260895.html
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политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем

Песков: даты двусторонней встречи Путина и Си Цзиньпина согласовываются

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реализуется насыщенный график контактов между Россией и Китаем, предусмотрены и контакты на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются.
"В целом, реализуется очень насыщенный график контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств. В том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. по мере того, как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать", - сказал Песков.
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Вчера, 12:12
 
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