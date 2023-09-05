https://ria.ru/20230905/kino-1894242127.html
В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино
В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино - РИА Новости, 05.09.2023
В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется во вторник, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:00
2023-09-05T11:00
2023-09-05T11:00
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется во вторник, сообщила пресс-служба фестиваля. "В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Омана, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин – в национальном конкурсе, в котором будут показаны фильмы татарстанского производства", – говорится в сообщении.В конкурсную программу фестиваля включаются российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. "Это, в основном, картины семейные, которые поддерживают и развивают семейные ценности, фильмы, которые ставят человеческие отношения во главу угла. Даже если в программе появляются фильмы, которые напрямую не связаны с мусульманской проблематикой, они отвечают общечеловеческим этическим и нравственным нормам. Фестиваль носит открытый характер. Важным критерием является этика и нравственность, которые эти картины несут в своем основном послании", – цитирует пресс-служба председателя отборочной комиссии Нину Кочеляеву.Как сообщили в пресс-службе, в этом году впервые в состав отборочной комиссии вошел заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов. Председателем международного жюри стал режиссер из Сенегала Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин. В состав коллегии также вошли режиссер Мухтар Ладжими из Туниса, турецкий актер Ренан Билек, грузинский киновед Дали Окропиридзе, кинокритик, сценарист из Египта Валид Сейф, генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Бушаиб Эль Мессауди, азербайджанский режиссер Фариз Ахмедов, директор Саудовского кинофестиваля Мамдух Салем. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке главы региона. Кинофорум в Казани проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Президент фестиваля – председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. В 2022 году Гран-при Казанского кинофестиваля присудили иранской картине "Тихая слава" Нахид Хассанзаде. Помимо Гран-при фильм получил также приз жюри NETPAC – сети продвижения азиатского кино.
https://ria.ru/20230830/kino-1892972225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, кино, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Россия, Казань, кино, Кино и сериалы, Новости культуры
В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино
На Международном фестивале мусульманского кино в Казани покажут 52 фильма
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется во вторник, сообщила пресс-служба фестиваля.
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"В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Омана, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин – в национальном конкурсе, в котором будут показаны фильмы татарстанского производства", – говорится в сообщении.
В конкурсную программу фестиваля включаются российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.
«
"Это, в основном, картины семейные, которые поддерживают и развивают семейные ценности, фильмы, которые ставят человеческие отношения во главу угла. Даже если в программе появляются фильмы, которые напрямую не связаны с мусульманской проблематикой, они отвечают общечеловеческим этическим и нравственным нормам. Фестиваль носит открытый характер. Важным критерием является этика и нравственность, которые эти картины несут в своем основном послании", – цитирует пресс-служба председателя отборочной комиссии Нину Кочеляеву.
Как сообщили в пресс-службе, в этом году впервые в состав отборочной комиссии вошел заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов.
Председателем международного жюри стал режиссер из Сенегала Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин. В состав коллегии также вошли режиссер Мухтар Ладжими из Туниса, турецкий актер Ренан Билек, грузинский киновед Дали Окропиридзе, кинокритик, сценарист из Египта Валид Сейф, генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Бушаиб Эль Мессауди, азербайджанский режиссер Фариз Ахмедов, директор Саудовского кинофестиваля Мамдух Салем.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке главы региона. Кинофорум в Казани проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Президент фестиваля – председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.
В 2022 году Гран-при Казанского кинофестиваля присудили иранской картине "Тихая слава" Нахид Хассанзаде. Помимо Гран-при фильм получил также приз жюри NETPAC – сети продвижения азиатского кино.
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