https://ria.ru/20230905/kino-1894242127.html

В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино

В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино - РИА Новости, 05.09.2023

В Казани откроется Международный фестиваль мусульманского кино

Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется во вторник, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется во вторник, сообщила пресс-служба фестиваля. "В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Омана, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин – в национальном конкурсе, в котором будут показаны фильмы татарстанского производства", – говорится в сообщении.В конкурсную программу фестиваля включаются российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. "Это, в основном, картины семейные, которые поддерживают и развивают семейные ценности, фильмы, которые ставят человеческие отношения во главу угла. Даже если в программе появляются фильмы, которые напрямую не связаны с мусульманской проблематикой, они отвечают общечеловеческим этическим и нравственным нормам. Фестиваль носит открытый характер. Важным критерием является этика и нравственность, которые эти картины несут в своем основном послании", – цитирует пресс-служба председателя отборочной комиссии Нину Кочеляеву.Как сообщили в пресс-службе, в этом году впервые в состав отборочной комиссии вошел заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов. Председателем международного жюри стал режиссер из Сенегала Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин. В состав коллегии также вошли режиссер Мухтар Ладжими из Туниса, турецкий актер Ренан Билек, грузинский киновед Дали Окропиридзе, кинокритик, сценарист из Египта Валид Сейф, генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Бушаиб Эль Мессауди, азербайджанский режиссер Фариз Ахмедов, директор Саудовского кинофестиваля Мамдух Салем. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке главы региона. Кинофорум в Казани проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Президент фестиваля – председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. В 2022 году Гран-при Казанского кинофестиваля присудили иранской картине "Тихая слава" Нахид Хассанзаде. Помимо Гран-при фильм получил также приз жюри NETPAC – сети продвижения азиатского кино.

https://ria.ru/20230830/kino-1892972225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, казань, кино, кино и сериалы, новости культуры