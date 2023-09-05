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Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Вышгороде
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Вышгороде - РИА Новости, 05.09.2023
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Вышгороде
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Борисоглебский храм УПЦ в Вышгороде на Украине, сообщается на сайте Союза... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:55
2023-09-05T16:55
2023-09-05T16:55
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православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Борисоглебский храм УПЦ в Вышгороде на Украине, сообщается на сайте Союза православных журналистов во вторник. "Сторонники ПЦУ 5 сентября захватили храм Украинской православной церкви в честь Бориса и Глеба в Вышгороде", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте, представители ПЦУ выломали двери храма УПЦ. Полиция не мешала осуществлять им противозаконные действия, следует из видео очевидцев, размещенного на сайте. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
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Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Вышгороде
Раскольники захватили Борисоглебский храм УПЦ в Вышгороде