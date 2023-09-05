https://ria.ru/20230905/kambodzha-1894307663.html

У берегов Камбоджи спасли группу россиян

У берегов Камбоджи спасли группу россиян - РИА Новости, 05.09.2023

У берегов Камбоджи спасли группу россиян

Группа российских граждан, которые оказались в потерявшей ход лодке в шторм у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук вечером в понедельник, была спасена... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:14

2023-09-05T15:14

2023-09-05T15:14

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БАНГКОК, 5 сен – РИА Новости. Группа российских граждан, которые оказались в потерявшей ход лодке в шторм у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук вечером в понедельник, была спасена благодаря помощи соотечественников и береговой охраны Камбоджи, сообщили РИА Новости в посольстве России в Пномпене. "Поздно вечером 4 сентября четверо соотечественников направлялись на лодке к одному из островов в провинции Преах Сианук из столицы провинции, города Сиануквиль. В пути из-за плохих погодных условий якорный фал намотался на винт двигателя, ввиду чего плавсредство потеряло ход", - сообщили агентству российские дипломаты. Собеседники агентства рассказали, что потерпевших россиян пересадила в свою лодку прибывшая для оказания помощи другая группа российских граждан, которым стало известно о происшествии. "После всех их эвакуировала служба местной береговой охраны. Камбоджийская сторона ограничилась предупреждением об опасности выхода в море в ночное время. По имеющейся информации, пострадавших среди россиян нет, в посольство РФ за помощью они не обращались", - сообщили РИА Новости в дипмиссии. Камбоджийское издание Khmer Times сообщило во вторник об инциденте, не называя гражданства его участников. Газета писала, что "трудности с лодкой иностранных туристов" возникли около 21.00 в понедельник (17.00 мск), и что один из россиян сумел отправить текстовое сообщение в социальных сетях с призывом о помощи и координатами терпящего бедствие судна. На фотографии, которую разместило издание, видно сообщение с координатами GPS и текстом на английском языке "Нужна чья-то помощь, полиции или морской полиции" и ник отправителя – NeviDimka, а также перепост этого сообщения пользователем по имени Anna, на который, по-видимому, ориентировались как россияне, отправившиеся спасать соотечественников, так и военнослужащие береговой охраны Камбоджи, отправляясь на поиски уже двух групп россиян.

https://ria.ru/20230819/alpinisty-1891024989.html

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