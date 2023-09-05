Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камбоджи спасли группу россиян - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:14 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kambodzha-1894307663.html
У берегов Камбоджи спасли группу россиян
У берегов Камбоджи спасли группу россиян - РИА Новости, 05.09.2023
У берегов Камбоджи спасли группу россиян
Группа российских граждан, которые оказались в потерявшей ход лодке в шторм у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук вечером в понедельник, была спасена... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:14
2023-09-05T15:14
туризм
в мире
камбоджа
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759702811_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_df8c4655a07cc47f7a043bdb307ce733.jpg
БАНГКОК, 5 сен – РИА Новости. Группа российских граждан, которые оказались в потерявшей ход лодке в шторм у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук вечером в понедельник, была спасена благодаря помощи соотечественников и береговой охраны Камбоджи, сообщили РИА Новости в посольстве России в Пномпене. "Поздно вечером 4 сентября четверо соотечественников направлялись на лодке к одному из островов в провинции Преах Сианук из столицы провинции, города Сиануквиль. В пути из-за плохих погодных условий якорный фал намотался на винт двигателя, ввиду чего плавсредство потеряло ход", - сообщили агентству российские дипломаты. Собеседники агентства рассказали, что потерпевших россиян пересадила в свою лодку прибывшая для оказания помощи другая группа российских граждан, которым стало известно о происшествии. "После всех их эвакуировала служба местной береговой охраны. Камбоджийская сторона ограничилась предупреждением об опасности выхода в море в ночное время. По имеющейся информации, пострадавших среди россиян нет, в посольство РФ за помощью они не обращались", - сообщили РИА Новости в дипмиссии. Камбоджийское издание Khmer Times сообщило во вторник об инциденте, не называя гражданства его участников. Газета писала, что "трудности с лодкой иностранных туристов" возникли около 21.00 в понедельник (17.00 мск), и что один из россиян сумел отправить текстовое сообщение в социальных сетях с призывом о помощи и координатами терпящего бедствие судна. На фотографии, которую разместило издание, видно сообщение с координатами GPS и текстом на английском языке "Нужна чья-то помощь, полиции или морской полиции" и ник отправителя – NeviDimka, а также перепост этого сообщения пользователем по имени Anna, на который, по-видимому, ориентировались как россияне, отправившиеся спасать соотечественников, так и военнослужащие береговой охраны Камбоджи, отправляясь на поиски уже двух групп россиян.
https://ria.ru/20230819/alpinisty-1891024989.html
https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html
камбоджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759702811_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9213f0e158215162947b480b47676837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Камбоджа, Россия, Новости - Туризм
У берегов Камбоджи спасли группу россиян

У берегов Камбоджи спасли группу россиян на потерявшей ход лодке

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКамбоджа
Камбоджа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 сен – РИА Новости. Группа российских граждан, которые оказались в потерявшей ход лодке в шторм у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук вечером в понедельник, была спасена благодаря помощи соотечественников и береговой охраны Камбоджи, сообщили РИА Новости в посольстве России в Пномпене.
«
"Поздно вечером 4 сентября четверо соотечественников направлялись на лодке к одному из островов в провинции Преах Сианук из столицы провинции, города Сиануквиль. В пути из-за плохих погодных условий якорный фал намотался на винт двигателя, ввиду чего плавсредство потеряло ход", - сообщили агентству российские дипломаты.
Памир - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В Таджикистане спасли группу российских альпинистов
19 августа, 16:24
Собеседники агентства рассказали, что потерпевших россиян пересадила в свою лодку прибывшая для оказания помощи другая группа российских граждан, которым стало известно о происшествии.
«
"После всех их эвакуировала служба местной береговой охраны. Камбоджийская сторона ограничилась предупреждением об опасности выхода в море в ночное время. По имеющейся информации, пострадавших среди россиян нет, в посольство РФ за помощью они не обращались", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Камбоджийское издание Khmer Times сообщило во вторник об инциденте, не называя гражданства его участников. Газета писала, что "трудности с лодкой иностранных туристов" возникли около 21.00 в понедельник (17.00 мск), и что один из россиян сумел отправить текстовое сообщение в социальных сетях с призывом о помощи и координатами терпящего бедствие судна. На фотографии, которую разместило издание, видно сообщение с координатами GPS и текстом на английском языке "Нужна чья-то помощь, полиции или морской полиции" и ник отправителя – NeviDimka, а также перепост этого сообщения пользователем по имени Anna, на который, по-видимому, ориентировались как россияне, отправившиеся спасать соотечественников, так и военнослужащие береговой охраны Камбоджи, отправляясь на поиски уже двух групп россиян.
Волны на Бали - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
На Бали спасли тонущего российского туриста
27 марта, 14:44
 
ТуризмВ миреКамбоджаРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала