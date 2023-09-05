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Каллас заявила, что останется премьером Эстонии при поддержке коалиции
Каллас заявила, что останется премьером Эстонии при поддержке коалиции - РИА Новости, 05.09.2023
Каллас заявила, что останется премьером Эстонии при поддержке коалиции
Премьер-министр Эстонии, лидер правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила, что останется премьером до тех пор, пока ее поддерживают партнеры по правящей... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:44
2023-09-05T19:44
2023-09-05T19:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, лидер правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила, что останется премьером до тех пор, пока ее поддерживают партнеры по правящей коалиции и ее партия. Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер должна была подать в отставку в самом начале скандала с ее мужем Арво Халликом, который вел бизнес в России. "Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают. А до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться", - сказала во вторник Каллас порталу государственного телерадиовещания ERR. Она добавила, что премьер-министра утверждает в должности парламент большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. "Таков порядок, предусмотренный нашей конституцией", - подчеркнула Каллас. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. На прошлой неделе Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Арво Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html
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в мире, россия, эстония, алар карис, евросоюз, кая каллас
В мире, Россия, Эстония, Алар Карис, Евросоюз, Кая Каллас
Каллас заявила, что останется премьером Эстонии при поддержке коалиции
Каллас заявила, что останется премьером Эстонии, пока ее поддерживает партия
ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Эстонии, лидер правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила
, что останется премьером до тех пор, пока ее поддерживают партнеры по правящей коалиции и ее партия.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер должна была подать в отставку в самом начале скандала с ее мужем Арво Халликом, который вел бизнес в России.
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"Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают. А до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться", - сказала во вторник Каллас порталу государственного телерадиовещания ERR.
Она добавила, что премьер-министра утверждает в должности парламент большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. "Таков порядок, предусмотренный нашей конституцией", - подчеркнула Каллас.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
На прошлой неделе Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Арво Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
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