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Воробьев: инвестиции в подмосковный капитал составили более 500 млрд рублей - РИА Новости, 05.09.2023
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Новости Подмосковья
 
11:39 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/investitsii-1894251608.html
Воробьев: инвестиции в подмосковный капитал составили более 500 млрд рублей
Воробьев: инвестиции в подмосковный капитал составили более 500 млрд рублей - РИА Новости, 05.09.2023
Воробьев: инвестиции в подмосковный капитал составили более 500 млрд рублей
Инвестиции в основной капитал Подмосковья за первую половину 2023 года составили более 556 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:39
2023-09-05T11:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Подмосковья за первую половину 2023 года составили более 556 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Инвестиции в основной капитал Московской области с января по июнь 2023 года составили более полутриллиона рублей - 556,3 миллиарда. Это на 3,1% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Сейчас у нас на сопровождении в разной стадии реализации находится 1150 инвестпроектов - это наш задел. И чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше 1 триллиона инвестиций (так в прошлом году это было 1 триллион 300 миллиардов) - мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, на текущий момент в регионе активно работают программы поддержки промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Так, в сфере импортозамещения реализовано 29 проектов с общей суммой инвестиций 29,7 миллиардов рублей, что позволило создать более 2,5 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, в Подмосковье располагаются 67 индустриальных парков и пять особых экономических зон, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: инвестиции в подмосковный капитал составили более 500 млрд рублей

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Подмосковья за первую половину 2023 года составили более 556 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Инвестиции в основной капитал Московской области с января по июнь 2023 года составили более полутриллиона рублей - 556,3 миллиарда. Это на 3,1% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Сейчас у нас на сопровождении в разной стадии реализации находится 1150 инвестпроектов - это наш задел. И чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше 1 триллиона инвестиций (так в прошлом году это было 1 триллион 300 миллиардов) - мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, на текущий момент в регионе активно работают программы поддержки промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Так, в сфере импортозамещения реализовано 29 проектов с общей суммой инвестиций 29,7 миллиардов рублей, что позволило создать более 2,5 тысяч новых рабочих мест.
Помимо этого, в Подмосковье располагаются 67 индустриальных парков и пять особых экономических зон, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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