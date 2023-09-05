https://ria.ru/20230905/innovatsii-1894250578.html
В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере
В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере - РИА Новости, 05.09.2023
В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере
"Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге замруководителей субъектов, заявил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:35
2023-09-05T11:35
2023-09-05T11:35
россия
дмитрий чернышенко
технологии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге замруководителей субъектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас есть цифровой спецназ, недавно появился научный спецназ - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге заместителей руководителей регионов, и в 74 регионах такие заместители уже определены", - сказал Чернышенко на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов.Он напомнил, что такой "спецназ" займется развитием инноваций в социальной сфере, вопросами интеллектуальной собственности в субъектах. В августе 2022 года Чернышенко сообщал, что институт заместителей руководителей по научно-технологическому развитию - "научный спецназ" - появится в России к декабрю, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, технологии
Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии
В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере
Чернышенко: научный спецназ по инновациям в соцсфере появился уже в 74 регионах
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге замруководителей субъектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"У нас есть цифровой спецназ, недавно появился научный спецназ - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге заместителей руководителей регионов, и в 74 регионах такие заместители уже определены", - сказал Чернышенко на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов.
Он напомнил, что такой "спецназ" займется развитием инноваций в социальной сфере, вопросами интеллектуальной собственности в субъектах.
В августе 2022 года Чернышенко сообщал, что институт заместителей руководителей по научно-технологическому развитию - "научный спецназ" - появится в России к декабрю, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций