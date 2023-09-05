https://ria.ru/20230905/innovatsii-1894250578.html

В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере

В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере - РИА Новости, 05.09.2023

В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере

"Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге замруководителей субъектов, заявил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:35

россия

дмитрий чернышенко

технологии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге замруководителей субъектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас есть цифровой спецназ, недавно появился научный спецназ - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге заместителей руководителей регионов, и в 74 регионах такие заместители уже определены", - сказал Чернышенко на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов.Он напомнил, что такой "спецназ" займется развитием инноваций в социальной сфере, вопросами интеллектуальной собственности в субъектах. В августе 2022 года Чернышенко сообщал, что институт заместителей руководителей по научно-технологическому развитию - "научный спецназ" - появится в России к декабрю, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230905/forum-1894245145.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, технологии