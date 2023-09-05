https://ria.ru/20230905/inflyatsiya-1894369819.html

Уровень инфляция в России приблизился к верхней границе прогноза, заявил ЦБ

Уровень инфляция в России приблизился к верхней границе прогноза, заявил ЦБ - РИА Новости, 05.09.2023

Уровень инфляция в России приблизился к верхней границе прогноза, заявил ЦБ

Оперативные данные инфляции в России показывают, что она складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Оперативные данные инфляции в России показывают, что она складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "С учетом данных за июль и оперативных данных за август, инфляция идет ближе к верхней границе диапазона", - сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. Министр финансов России Антон Силуанов в конце августа говорил, что инфляция в России по итогам текущему года будет около 6%, но власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к целевому показателю Банка России в 4% в следующем. Ранее Заботкин говорил, что проинфляционные риски остаются значимыми, и ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании с текущего уровня в 12% годовых.

https://ria.ru/20230905/mcdonalds-1894172267.html

россия

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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов