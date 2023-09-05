Рейтинг@Mail.ru
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/gutsul-1894296920.html
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела
Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:26
2023-09-05T14:26
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ee7da73f30241d86eab04e3fbf781e.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание GagauzInfo. СМИ отмечает, что в прокуратуре автономии рассматривается жалоба двух гражданских активистов, которые обвиняют Гуцул в превышении полномочий. "В частности, в середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба, подписанная активистами Иваном Бургуджи и Леонидом Добровым с требованием привлечь башкана к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышением должностных обязанностей. исполняющий обязанности главы прокуратуры Гагаузии Николай Левандовский направил запрос в Народное собрание с просьбой делегировать лицо, которое будет представлять интересы органа в суде. Гуцул грозит отстранение от должности на срок до одного года", - пишет издание и публикует копию письма и. о. прокурора автономии. Во вторник Гуцул празднует свой день рождения. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889934347.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cff4a4907ab68e22c87f08d5f29c456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, в мире
Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела

GagauzInfo: Гуцул могут отстранить от должности из-за уголовного дела

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлаву Гагаузии Евгения Гуцул
Главу Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Главу Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание GagauzInfo.
СМИ отмечает, что в прокуратуре автономии рассматривается жалоба двух гражданских активистов, которые обвиняют Гуцул в превышении полномочий.
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Гуцул заявила о сложностях с открытием представительства Гагаузии в России
14 августа, 12:50
"В частности, в середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба, подписанная активистами Иваном Бургуджи и Леонидом Добровым с требованием привлечь башкана к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышением должностных обязанностей. исполняющий обязанности главы прокуратуры Гагаузии Николай Левандовский направил запрос в Народное собрание с просьбой делегировать лицо, которое будет представлять интересы органа в суде. Гуцул грозит отстранение от должности на срок до одного года", - пишет издание и публикует копию письма и. о. прокурора автономии.
Во вторник Гуцул празднует свой день рождения.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул.
Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
 
ГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала