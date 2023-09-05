https://ria.ru/20230905/gutsul-1894296920.html
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела
Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:26
2023-09-05T14:26
2023-09-05T14:26
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание GagauzInfo. СМИ отмечает, что в прокуратуре автономии рассматривается жалоба двух гражданских активистов, которые обвиняют Гуцул в превышении полномочий. "В частности, в середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба, подписанная активистами Иваном Бургуджи и Леонидом Добровым с требованием привлечь башкана к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышением должностных обязанностей. исполняющий обязанности главы прокуратуры Гагаузии Николай Левандовский направил запрос в Народное собрание с просьбой делегировать лицо, которое будет представлять интересы органа в суде. Гуцул грозит отстранение от должности на срок до одного года", - пишет издание и публикует копию письма и. о. прокурора автономии. Во вторник Гуцул празднует свой день рождения. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889934347.html
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гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, в мире
Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела
GagauzInfo: Гуцул могут отстранить от должности из-за уголовного дела
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости.
Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание GagauzInfo
.
СМИ отмечает, что в прокуратуре автономии рассматривается жалоба двух гражданских активистов, которые обвиняют Гуцул в превышении полномочий.
Гуцул заявила о сложностях с открытием представительства Гагаузии в России
"В частности, в середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба, подписанная активистами Иваном Бургуджи и Леонидом Добровым с требованием привлечь башкана к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышением должностных обязанностей. исполняющий обязанности главы прокуратуры Гагаузии Николай Левандовский направил запрос в Народное собрание с просьбой делегировать лицо, которое будет представлять интересы органа в суде. Гуцул грозит отстранение от должности на срок до одного года", - пишет издание и публикует копию письма и. о. прокурора автономии.
Во вторник Гуцул празднует свой день рождения.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии
объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев
инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент республики Майя Санду
до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул.
Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
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