https://ria.ru/20230905/gutsul-1894296920.html

СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела

СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за уголовного дела

Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:26

2023-09-05T14:26

2023-09-05T14:26

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ee7da73f30241d86eab04e3fbf781e.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, сообщает во вторник издание GagauzInfo. СМИ отмечает, что в прокуратуре автономии рассматривается жалоба двух гражданских активистов, которые обвиняют Гуцул в превышении полномочий. "В частности, в середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба, подписанная активистами Иваном Бургуджи и Леонидом Добровым с требованием привлечь башкана к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышением должностных обязанностей. исполняющий обязанности главы прокуратуры Гагаузии Николай Левандовский направил запрос в Народное собрание с просьбой делегировать лицо, которое будет представлять интересы органа в суде. Гуцул грозит отстранение от должности на срок до одного года", - пишет издание и публикует копию письма и. о. прокурора автономии. Во вторник Гуцул празднует свой день рождения. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз

https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889934347.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, в мире