https://ria.ru/20230905/gruziya-1894383509.html

Оппозиция в Грузии не планирует поддерживать импичмент президенту

Оппозиция в Грузии не планирует поддерживать импичмент президенту - РИА Новости, 05.09.2023

Оппозиция в Грузии не планирует поддерживать импичмент президенту

Оппозиционные депутаты парламента Грузии заявляют, что не планируют поддерживать инициативу правящей партии "Грузинская мечта" об импичменте президенту Саломе... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:33

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германия

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саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционные депутаты парламента Грузии заявляют, что не планируют поддерживать инициативу правящей партии "Грузинская мечта" об импичменте президенту Саломе Зурабишвили за ее несогласованные с правительством зарубежные визиты. Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. Депутат оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили заявила на пленарном заседании парламента, что парламентарии из большинства желают импичмента президенту за ее стремления помочь стране в получении статуса кандидата в ЕС, что, по ее словам, в реальности не входит в интересы грузинского руководства. "Вы объявляете импичмент президенту лишь за то, что она делает все для того, чтобы мы не потеряли исторический шанс и получили статус кандидата. Именно поэтому вы являетесь "российским руководством", это интересы России",- заявила Самадашвили. По словам оппозиционного депутата Алеко Елисашвили, он и его коллеги ни в коем случае не поддержат инициативу об импичменте. "Могу с полной ответственностью сказать, что мы ни в коем случае не поддержим импичмент президенту. Независимо от того, что скажет конституционный суд, была нарушена конституция или нет, мы не поддержим импичмент. Если бы мы жили в стране, где конституционный суд был бы независимым и неоспоримым, то тогда другое дело", - заявил Елисашвили на заседании парламента. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.

https://ria.ru/20230904/gruziya-1894182384.html

https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html

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в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили, евросоюз