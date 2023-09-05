https://ria.ru/20230905/glitsiniya-1894395736.html

В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год

В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год - РИА Новости, 05.09.2023

В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год

Субтропическое растение глициния зацвело на территории Сочи в парке "Дендрарий" третий раз за год, причиной данного явления могла послужить жара, рассказали в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:25

2023-09-05T19:25

2023-09-05T19:25

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СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Субтропическое растение глициния зацвело на территории Сочи в парке "Дендрарий" третий раз за год, причиной данного явления могла послужить жара, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка. "Дорогие друзья, вас приветствует цветущий парк "Дендрарий", где в сентябре вы можете наблюдать третье за год цветение глициний", - говорится в телеграм-канале нацпарка. Там корреспонденту РИА Новости пояснили, что глициния могла расцвести осенью из-за сильной жары. "Обычно цветет два раза - весной и в середине лета. Сейчас, видимо, из-за жары решила повторить. Явление это не уникальное, но и не рядовое", - сказали в пресс-службе нацпарка. С начала августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно предупреждали о высокой пожарной опасности в Сочи и сильной жаре. Высокие температуры воздуха продержались на курорте чуть больше месяца. Первые после засухи дожди пошли 3 сентября. На сегодняшний день в городе установилась достаточно жаркая погода, температура воздуха держится в переделах 30 градусов тепла. Глициния – субтропическое растение сиреневого оттенка, растет на большей части территории Сочи: в жилых дворах и парках курорта. Родина растения - Китай, Япония и восток США, любит субтропический климат.

https://ria.ru/20230711/kakao-1883540247.html

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сочи, россия, краснодарский край, общество