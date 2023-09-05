Рейтинг@Mail.ru
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:25 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/glitsiniya-1894395736.html
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год - РИА Новости, 05.09.2023
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год
Субтропическое растение глициния зацвело на территории Сочи в парке "Дендрарий" третий раз за год, причиной данного явления могла послужить жара, рассказали в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:25
2023-09-05T19:25
хорошие новости
сочи
россия
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894394763_0:223:1721:1191_1920x0_80_0_0_59261266a978555c198a76f96519936e.jpg
СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Субтропическое растение глициния зацвело на территории Сочи в парке "Дендрарий" третий раз за год, причиной данного явления могла послужить жара, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка. "Дорогие друзья, вас приветствует цветущий парк "Дендрарий", где в сентябре вы можете наблюдать третье за год цветение глициний", - говорится в телеграм-канале нацпарка. Там корреспонденту РИА Новости пояснили, что глициния могла расцвести осенью из-за сильной жары. "Обычно цветет два раза - весной и в середине лета. Сейчас, видимо, из-за жары решила повторить. Явление это не уникальное, но и не рядовое", - сказали в пресс-службе нацпарка. С начала августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно предупреждали о высокой пожарной опасности в Сочи и сильной жаре. Высокие температуры воздуха продержались на курорте чуть больше месяца. Первые после засухи дожди пошли 3 сентября. На сегодняшний день в городе установилась достаточно жаркая погода, температура воздуха держится в переделах 30 градусов тепла. Глициния – субтропическое растение сиреневого оттенка, растет на большей части территории Сочи: в жилых дворах и парках курорта. Родина растения - Китай, Япония и восток США, любит субтропический климат.
https://ria.ru/20230711/kakao-1883540247.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894394763_0:62:1721:1353_1920x0_80_0_0_671672b9a29f39ca6485c683d25d2098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, краснодарский край, общество
Хорошие новости, Сочи, Россия, Краснодарский край, Общество
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год

В нацпарке "Дендрарий" в Сочи глициния расцвела третий раз за год из-за тепла

© Фото : Сочинский национальный парк/TelegramЦветение глициний в парке "Дендрарий" в Сочи
Цветение глициний в парке Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Сочинский национальный парк/Telegram
Цветение глициний в парке "Дендрарий" в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Субтропическое растение глициния зацвело на территории Сочи в парке "Дендрарий" третий раз за год, причиной данного явления могла послужить жара, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
"Дорогие друзья, вас приветствует цветущий парк "Дендрарий", где в сентябре вы можете наблюдать третье за год цветение глициний", - говорится в телеграм-канале нацпарка.
Там корреспонденту РИА Новости пояснили, что глициния могла расцвести осенью из-за сильной жары. "Обычно цветет два раза - весной и в середине лета. Сейчас, видимо, из-за жары решила повторить. Явление это не уникальное, но и не рядовое", - сказали в пресс-службе нацпарка.
С начала августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно предупреждали о высокой пожарной опасности в Сочи и сильной жаре. Высокие температуры воздуха продержались на курорте чуть больше месяца. Первые после засухи дожди пошли 3 сентября. На сегодняшний день в городе установилась достаточно жаркая погода, температура воздуха держится в переделах 30 градусов тепла.
Глициния – субтропическое растение сиреневого оттенка, растет на большей части территории Сочи: в жилых дворах и парках курорта. Родина растения - Китай, Япония и восток США, любит субтропический климат.
Какао-деревья расцвели в Ботаническом саду МГУ во Всемирный день шоколада - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья
11 июля, 15:34
 
Хорошие новостиСочиРоссияКраснодарский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала