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В Московском зоопарке появились новые редкие хищники - РИА Новости, 05.09.2023
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Хорошие новости
 
07:47 05.09.2023 (обновлено: 09:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/gieny-1894219208.html
В Московском зоопарке появились новые редкие хищники
В Московском зоопарке появились новые редкие хищники - РИА Новости, 05.09.2023
В Московском зоопарке появились новые редкие хищники
Редкие бурые гиены впервые пополнили число обитателей Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:47
2023-09-05T09:05
хорошие новости
московский зоопарк
москва
животные
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Редкие бурые гиены впервые пополнили число обитателей Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились бурые (или береговые) гиены. Теперь в экспозиции зоосада представлены самец и самка самого редкого вида в семействе гиеновых. В Международной Красной книге эти хищники обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе осталось всего лишь от четырех до десяти тысяч взрослых особей", — говорится в публикации. Для новых обитателей специально подготовили большой вольер. Он расположен на старой территории зоопарка, по соседству с вольерами пумы и кустарниковой собаки. Питаются гиены мясом курицы и кролика, говядиной, кроме того, в их рацион включают морковь, тыкву, бананы и арбузы.Специалисты рассчитывают, что в будущем пара бурых гиен даст потомство.
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московский зоопарк, москва, животные, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Животные, Общество
В Московском зоопарке появились новые редкие хищники

В Московском зоопарке появились редкие бурые гиены

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыБурые гиены в Московском зоопарке
Бурые гиены в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Бурые гиены в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Редкие бурые гиены впервые пополнили число обитателей Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились бурые (или береговые) гиены. Теперь в экспозиции зоосада представлены самец и самка самого редкого вида в семействе гиеновых. В Международной Красной книге эти хищники обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе осталось всего лишь от четырех до десяти тысяч взрослых особей", — говорится в публикации.
Для новых обитателей специально подготовили большой вольер. Он расположен на старой территории зоопарка, по соседству с вольерами пумы и кустарниковой собаки. Питаются гиены мясом курицы и кролика, говядиной, кроме того, в их рацион включают морковь, тыкву, бананы и арбузы.
Специалисты рассчитывают, что в будущем пара бурых гиен даст потомство.
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