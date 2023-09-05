https://ria.ru/20230905/gieny-1894219208.html

В Московском зоопарке появились новые редкие хищники

В Московском зоопарке появились новые редкие хищники - РИА Новости, 05.09.2023

В Московском зоопарке появились новые редкие хищники

Редкие бурые гиены впервые пополнили число обитателей Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:47

2023-09-05T07:47

2023-09-05T09:05

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московский зоопарк

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животные

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Редкие бурые гиены впервые пополнили число обитателей Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились бурые (или береговые) гиены. Теперь в экспозиции зоосада представлены самец и самка самого редкого вида в семействе гиеновых. В Международной Красной книге эти хищники обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе осталось всего лишь от четырех до десяти тысяч взрослых особей", — говорится в публикации. Для новых обитателей специально подготовили большой вольер. Он расположен на старой территории зоопарка, по соседству с вольерами пумы и кустарниковой собаки. Питаются гиены мясом курицы и кролика, говядиной, кроме того, в их рацион включают морковь, тыкву, бананы и арбузы.Специалисты рассчитывают, что в будущем пара бурых гиен даст потомство.

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московский зоопарк, москва, животные, общество