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ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 05.09.2023 (обновлено: 22:37 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/gibel-1894413623.html
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:08
2023-09-05T22:37
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
петровский район
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По дополнительной информации при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб мужчина 1951 года рождения. Ранена женщина 1951 года рождения и мужчина 1993 года рождения", — написал он.Кроме того, при обстреле Петровского района по улице Возрождения пострадал мужчина 1973 года рождения. Частный дом на улице Полухина получил повреждения, уточнил Кулемзин.Во вторник вечером врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке на Донецк погибла женщина 1973 года рождения, еще семь человек, в том числе подросток, получили ранения.В последнее время украинские войска используют для обстрелов столицы республики кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894402808.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины, петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Петровский район
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб мужчина 1951 года рождения. Ранена женщина 1951 года рождения и мужчина 1993 года рождения", — написал он.
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Кроме того, при обстреле Петровского района по улице Возрождения пострадал мужчина 1973 года рождения. Частный дом на улице Полухина получил повреждения, уточнил Кулемзин.
Во вторник вечером врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке на Донецк погибла женщина 1973 года рождения, еще семь человек, в том числе подросток, получили ранения.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов столицы республики кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныПетровский район
 
 
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