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Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной - РИА Новости, 05.09.2023
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17:55 05.09.2023 (обновлено: 18:01 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/genprokuratura-1894370303.html
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной - РИА Новости, 05.09.2023
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ британской НПО International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:55
2023-09-05T18:01
генеральная прокуратура рф
россия
великобритания
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ британской НПО International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания", - говорится в сообщении.Уточняется, что с началом СВО лидеры данной организации, граждане Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение."Одним из основных направлений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом", - сообщается в релизе.
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генеральная прокуратура рф, россия, великобритания, австралия
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Великобритания, Австралия
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность британской НПО в России нежелательной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ британской НПО International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с началом СВО лидеры данной организации, граждане Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение.
"Одним из основных направлений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом", - сообщается в релизе.
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Генеральная прокуратура РФРоссияВеликобританияАвстралия
 
 
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