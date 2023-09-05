https://ria.ru/20230905/genprokuratura-1894370303.html
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной - РИА Новости, 05.09.2023
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ британской НПО International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:55
2023-09-05T17:55
2023-09-05T18:01
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ британской НПО International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания", - говорится в сообщении.Уточняется, что с началом СВО лидеры данной организации, граждане Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение."Одним из основных направлений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом", - сообщается в релизе.
https://ria.ru/20230901/nezhelatelnaya-1893746066.html
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генеральная прокуратура рф, россия, великобритания, австралия
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Великобритания, Австралия
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность британской НПО в России нежелательной