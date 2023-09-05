https://ria.ru/20230905/gaz-1894212820.html
Москва и Анкара активизируют работы по газовому хабу, сообщил источник
Москва и Анкара активизируют работы по газовому хабу, сообщил источник - РИА Новости, 05.09.2023
Москва и Анкара активизируют работы по газовому хабу, сообщил источник
Активизация работ по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп, сообщил РИА РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:03
2023-09-05T05:03
2023-09-05T05:04
экономика
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Активизация работ по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин. "Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры. В ближайшее время мы увидим конкретные шаги", - сказал собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В начале июня источник РИА Новости, знакомый с переговорами, говорил, что турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленной "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, владимир путин, газпром, в мире
Экономика, Москва, Владимир Путин, Газпром, В мире
Москва и Анкара активизируют работы по газовому хабу, сообщил источник
Россия и Турция активизируют работы по газовому хабу в ближайшее время
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Активизация работ по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры. В ближайшее время мы увидим конкретные шаги", - сказал собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.
Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
В начале июня источник РИА Новости, знакомый с переговорами, говорил, что турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленной "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары.
Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции