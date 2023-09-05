https://ria.ru/20230905/gagauziya-1894357857.html

Депутат: власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии

Депутат: власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии - РИА Новости, 05.09.2023

Депутат: власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии

Центральные власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии, а появившееся уголовное дело в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:30

2023-09-05T17:30

2023-09-05T17:30

молдавия

евгения гуцул

кишинев

гагаузия

в мире

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КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Центральные власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии, а появившееся уголовное дело в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул является частью этого сценария, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ), глава территориального подразделения оппозиционной партии "Возрождение" Александр Дюльгер. Ранее во вторник гагаузские СМИ опубликовали копию письма и.о. главного прокурора автономии Николая Левандовского спикеру НСГ Дмитрию Константинову из которого, следует, что ведомство рассматривает жалобу двух гражданских активистов, обвиняющих Гуцул в превышении полномочий. "Опубликованные в СМИ обвинения прокуратуры о том, что башкан превышала полномочия, абсолютно абсурдные. Гуцул участвовала во всех заседаниях Народного собрания, когда обсуждалась структура исполкома, вносила корректировки в списки кандидатов своей команды, шла на компромиссы по утверждению состава исполкома. Она учитывала все формальности, исполняла все процедурные вопросы и положения, прописанные в законодательстве. Нет объяснений, почему против нее начато уголовное преследование. Разве что центр (центральные власти республики – ред.) запустил процесс ликвидации автономии. И он хочет осуществить это в том числе руками местных депутатов", - сказал Дюльгер. Парламентарий считает, что власти в Кишиневе ведут ситуацию к тому, чтобы под предлогом политического коллапса можно было приостановить закон об особом статусе автономии. "Президент до сих пор не утвердила Гуцул членом правительства, часть депутатов, находящиеся под политическим давлением правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), блокируют утверждение состава исполкома. Уже несколько раз это происходило. Деятельность башкана парализована, Народное собрание Гагаузии может объявить импичмент башкану для того, чтобы она в свою очередь не смогла распустить Народное собрание. Если это случится, произойдет коллапс и в экономике, и в политике. На этом фоне Кишинев может ввести внешнее управление автономии, приостановив закон об особом статусе, объявить режим ЧП", - отметил собеседник. Депутат выразил надежду, что кризисной ситуации можно избежать, как это произошло в мае после выборов, когда была осуществлена попытка оказания давления на местный Центризбирком. Тогда весь депутатский корпус и жители автономии вышли на протест, осудив вмешательство Кишинева. "Депутаты, несмотря на свою политическую принадлежность, созвали экстренное заседание НСГ и единогласно утвердили результаты ЦИК и признали Гуцул избранным башканом. Сейчас следует сделать то же самое – объединиться. Обвинения в адрес башкана не выдерживают никакой критики, это попытка сведения счетов", - подытожил Дюльгер. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230904/moldaviya-1894018038.html

https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html

https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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молдавия, евгения гуцул, кишинев, гагаузия, в мире