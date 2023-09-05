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Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций - РИА Новости, 05.09.2023
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11:15 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/forum-1894245145.html
Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций
Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций - РИА Новости, 05.09.2023
Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций
Многие прорывные идеи в социальной сфере, изначально реализованные в ряде российских регионов, уже приносят реальную отдачу, позитивные изменения охватывают всю РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:15
2023-09-05T11:15
россия
владимир путин
игорь щеголев
общество
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Многие прорывные идеи в социальной сфере, изначально реализованные в ряде российских регионов, уже приносят реальную отдачу, позитивные изменения охватывают всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума социальных инноваций регионов. "Отмечу, что многие новаторские, по-настоящему прорывные идеи изначально были предложены и реализованы в ряде наших регионов, и сегодня они уже приносят реальную отдачу по всей России", - сказал Путин в приветствии, которое зачитал полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Президент уточнил, что речь идет о таких программах, как поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения. "Ещё раз повторю – важно, что эти позитивные изменения охватывают всю страну, служат повышению качества жизни людей. Безусловно, особая роль в продвижении лучшего регионального опыта и практик, консолидации на этом направлении усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, институтов гражданского общества принадлежит вашему форуму, собравшему большое число участников", - добавил Путин. По его словам, участники форума хорошо знают существующие проблемы, искренне болеют за дело и всегда нацелены на результат. Он отметил, что форум пользуется заслуженным признанием как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем развития социальной сферы, демонстрации передовых разработок, технологий и подходов в демографии, здравоохранении, образовании и других областях. "Убеждён, что форум пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а его решения обязательно осуществятся", - заключил президент.
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россия, владимир путин, игорь щеголев, общество
Россия, Владимир Путин, Игорь Щеголев, Общество
Путин обратился к участникам Форума социальных инноваций

Путин: позитивные изменения в социальной сфере охватывают всю Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Многие прорывные идеи в социальной сфере, изначально реализованные в ряде российских регионов, уже приносят реальную отдачу, позитивные изменения охватывают всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума социальных инноваций регионов.
«
"Отмечу, что многие новаторские, по-настоящему прорывные идеи изначально были предложены и реализованы в ряде наших регионов, и сегодня они уже приносят реальную отдачу по всей России", - сказал Путин в приветствии, которое зачитал полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
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Президент уточнил, что речь идет о таких программах, как поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения.
«
"Ещё раз повторю – важно, что эти позитивные изменения охватывают всю страну, служат повышению качества жизни людей. Безусловно, особая роль в продвижении лучшего регионального опыта и практик, консолидации на этом направлении усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, институтов гражданского общества принадлежит вашему форуму, собравшему большое число участников", - добавил Путин.
По его словам, участники форума хорошо знают существующие проблемы, искренне болеют за дело и всегда нацелены на результат. Он отметил, что форум пользуется заслуженным признанием как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем развития социальной сферы, демонстрации передовых разработок, технологий и подходов в демографии, здравоохранении, образовании и других областях.
"Убеждён, что форум пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а его решения обязательно осуществятся", - заключил президент.
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