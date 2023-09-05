Рейтинг@Mail.ru
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:23 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/fonari-1894224513.html
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников - РИА Новости, 05.09.2023
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:23
2023-09-05T09:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8c7518459374568096056bf95cd1f9a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 6,5 тысяч светильников", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за время реализации программы с 2015 года установили более 200 тысяч светодиодных светильников.
https://realty.ria.ru/20230904/vysotka-1893655440.html
https://realty.ria.ru/20230704/moskva-1881911138.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655008_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_becd1a68df540e3ce6b744761fff2ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

Бирюков: в Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

© АО "Объединенная энергетическая компания"Ремонт фонаря в Москве
Ремонт фонаря в Москве
© АО "Объединенная энергетическая компания"
Ремонт фонаря в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 6,5 тысяч светильников", - сказал Бирюков.
Вид на высотное здание на Котельнической набережной - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Сила света: кто помогает сиять высотке на Котельнической набережной
4 сентября, 10:00
Заммэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за время реализации программы с 2015 года установили более 200 тысяч светодиодных светильников.
Вид на Ленинский проспект, площадь Гагарина, памятник Юрию Гагарину и МГУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Функциональное обновление: какие перемены ждут улицы Москвы в 2023 году
4 июля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала