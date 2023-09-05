https://ria.ru/20230905/fonari-1894224513.html

В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников - РИА Новости, 05.09.2023

В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:23

2023-09-05T09:23

2023-09-05T09:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 6,5 тысяч светильников", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за время реализации программы с 2015 года установили более 200 тысяч светодиодных светильников.

https://realty.ria.ru/20230904/vysotka-1893655440.html

https://realty.ria.ru/20230704/moskva-1881911138.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков