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В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников - РИА Новости, 05.09.2023
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:23
2023-09-05T09:23
2023-09-05T09:23
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 6,5 тысяч светильников", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за время реализации программы с 2015 года установили более 200 тысяч светодиодных светильников.
https://realty.ria.ru/20230904/vysotka-1893655440.html
https://realty.ria.ru/20230704/moskva-1881911138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
Бирюков: в Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 6,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 6,5 тысяч светильников", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за время реализации программы с 2015 года установили более 200 тысяч светодиодных светильников.
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