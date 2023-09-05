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Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей
Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей - РИА Новости, 05.09.2023
Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей
Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, застрявших на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T03:19
2023-09-05T03:19
2023-09-05T03:28
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, застрявших на мероприятии из-за непролазной грязи, вызванной обрушившимися на пустыню обильными дождями. "Операции по исходу в Блэк-Рок-Сити официально начались. Запрет на проезд снят", — говорится в сообщении на сайте фестиваля.Организаторы также предупредили, что, несмотря на улучшение дорожных условий, до сих пор сохраняются трудности для движения на отдельных участках импровизированного города, созданного в пустыне для проведения фестиваля. Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля — импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы ранее приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. Команда фестиваля перенесла традиционное сожжение гигантской фигуры человека на вечер понедельника. Сообщается, что большая часть осадков уже прошла, и в понедельник обстановка может нормализоваться. Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры, фестиваль проводится с 1986 года.
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невада, сша, в мире
Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей
Организаторы фестиваля Burning Man в Неваде сняли запрет на выезд гостей
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, застрявших на мероприятии из-за непролазной грязи, вызванной обрушившимися на пустыню обильными дождями.
«
"Операции по исходу в Блэк-Рок-Сити официально начались. Запрет на проезд снят", — говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Организаторы также предупредили, что, несмотря на улучшение дорожных условий, до сих пор сохраняются трудности для движения на отдельных участках импровизированного города, созданного в пустыне для проведения фестиваля.
Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля — импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы ранее приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо.
Команда фестиваля перенесла традиционное сожжение гигантской фигуры человека на вечер понедельника.
Сообщается, что большая часть осадков уже прошла, и в понедельник обстановка может нормализоваться.
Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры, фестиваль проводится с 1986 года.
На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек